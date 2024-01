Podemos denuncia el rechazo del Gobierno a negociar y advierte de que no apoyará dos de los tres decretos que se votarán este miércoles a menos que el PSOE se abra a introducir cambios, algo que hasta el momento no ha sucedido.

"No tenemos noticias del Gobierno, resulta sorprendente teniendo en cuenta que la votación es mañana", ha advertido la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.A día de hoy, Podemos no apoyará ninguna de estos dos decretos; en el primero de los casos, sobre la reforma pactada entre Yolanda Díaz y el Ministerio de Economía, la posición de los morados es más proclive al 'no', mientras que en el escudo social se inclinan hacia una abstención.

Rechazo a los nuevos subsidios

La dirigente morada ha insistido en su rechazo frontal a los "recortes" de la reforma de los subsidios de desempleo y se ha mostrado tajante, exigiendo para su 'sí' una modificación del texto, que ahora plantea una reducción de la base de cotización del 125% al 100%, afectando a la cuantía de las posteriores pensiones. "Queremos votar a favor pero para eso es fundamental que se retire ese recorte en las cotizaciones", ha advertido Belarra, insistiendo en la amenaza que viene lanzando su formación desde el domingo. "Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Necesitamos que se retire", ha insistido la secretaria general de los morados.

En un tono muy distinto se ha expresado sobre el decreto anticrisis, del que ha valorado positivamente las medidas que se mantienen "y que fueron negociadas por Podemos en el Gobierno de coalición". Pero, en el mismo sentido, ha mostrado reticencias a la hora de apoyarlo a menos que se incluya una limitación del precio del alquiler al 2% y topar también los precios de los alimentos.

Contactos con el PSOE

Fuentes de Podemos apuntan a que trasladaron al PSOE los textos de sus propuestas de enmiendas el pasado viernes, aunque a día de hoy no han recibido respuesta. Desde el partido admiten que se han producido llamadas con las filas socialistas; unas comunicaciones que han partido de Podemos pero que no han encontrado respuesta alguna a sus peticiones, según denuncian.

Aseguran también que se han producido contactos con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, sin que tampoco hayan atendido sus peticiones ni hayan dado 'feedback' alguno sobre sus propuestas.

Sin embargo, la negociación con el Gobierno en este punto se plantea como algo difícil, puesto que en Sumar niegan la mayor y rechaza que la rebaja que se hayan incluido "recortes" en la reforma de los subsidios. En el grupo de Yolanda Díaz defienden que esta reducción de la base de cotización es una manera de equilibrar.

Hasta ahora, este subsidio -que es el único subsidio que cotiza a la Seguridad Social- cotizaba por el 125% de la base mínima de cotización (correspondiente al salario mínimo). Ante la subida del SMI de los últimos años en un 50%, justifican en el grupo de Díaz, esa base de cotización se ha rebajado hasta el 100%. Un diagnóstico radicalmente opuesto al de Podemos que dificulta un posible entendimiento.