Podemos y Sumar han encontrado en la crisis de los pellets de Galicia un asidero al que agarrarse en una campaña electoral en la que parten con desventaja. Ninguna de las dos formaciones tiene asegurada su entrada en el Parlamento gallego el 18 de febrero, y combaten estos días su irrelevancia a base de amplificar la gestión del vertido iniciando acciones judiciales en los tribunales, donde han presentado sendas denuncias contra la Xunta de Alfonso Rueda, que a día de hoy gobierna con una mayoría absoluta que aspira a revalidar.

Las dos formaciones a la izquierda del PSOE pugnan estos días por capitanear la ofensiva contra la Xunta de Galicia, en un episodio al que aspiran a sacar rédito político. En el caso de Sumar, las encuestas más optimistas otorgan un diputado a Sumar por A Coruña, y desde la coalición de Yolanda Díaz defienden que están a menos de un punto de lograr un segundo escaño por esta provincia y otro por Pontevedra, y apuntan a importancia de la movilización en estos comicios.

En la candidatura de Marta Lois consideran que el episodio de los pellets puede jugar a su favor en las urnas y activar al electorado progresista, para contrarrestar así un fenómeno que -señalan- suele producirse en Galicia, donde el votante progresista acude a las urnas en las elecciones generales pero se queda en casa para las elecciones autonómicas.

"Impulso"

"Esto puede servir como impulso para activar el voto", admiten en Sumar, donde creen que la sociedad gallega es "especialmente sensible" con los vertidos en las playas veinte años después de la catástrofe del Prestige.

En la coalición elevan el vertido de pellets a la categoría de "catástrofe medioambiental" y se centran en establecer similitudes con el desastre del petrolero, "no en magnitud, sino en gestión", precisan. En Sumar critican que la Xunta esté "minimizando" lo sucedido al defender que el material no es tóxico y no elevar la alarma desde un primer momento, cosa que finalmente hizo a mediodía de este martes.

Este martes, Lois anunció una demanda de Sumar contra la Xunta de Galicia por "los 21 días de inacción" y por dejación de funciones, al "no ejercer sus competencias autonómicas" en la limpieza de playas o activación de protocolos. Además, explicó, enviaron una misiva al gobierno gallego para "exigir que actúe de inmediato y aplique todos los protocolos".

"Atentado medioambiental"

Los sondeos arrojan aún más dudas sobre el papel electoral de Podemos, que no obtendría representación alguna después de que las bases del partido dieran portazo a la posibilidad de ir en coalición con Sumar. Este lunes fue la candidata morada, Isabel Faraldo, la que anunció una denuncia contra la Xunta de Galicia por dos delitos, contra la salud pública y contra el medioambiente, al tiempo en que censuró la "negligencia, el abandono y la dejadez" del Gobierno de Rueda, después de que "el primer impacto tuviera que ser asumido por los vecinos, colectivos ecologistas y las gentes del mar".

Una denuncia que más tarde amplificó la propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que desde el Congreso de los Diputados llegó a calificar de "atentado medioambiental" el vertido de pellets. La dirigente cargó a partes iguales contra la administración gallega y los socialistas "El bipartidismo se tira los trastos a la cabeza mientras vemos que quienes limpian las playas son personas voluntarias, como vimos en el Prestige".

Contra el Gobierno central

Los morados van más allá y no sólo apuntan a la Xunta de Galicia, sino que responsabilizan también al Gobierno central, con el objetivo de disputar también el voto al electorado socialista. Con este objetivo ponen en la diana a una de las figuras más fuertes del Ejecutivo: la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien han pedido comparecer en el Congreso de los Diputados "para que explique hasta el último detalle de esta situación".

Una manera de trasladar la responsabilidad también hacia el PSOE y de abrir ya una operación de desgaste contra la dirigente, que a día de hoy es una de las candidatas que se barajan para liderar la lista de los socialistas a las elecciones europeas y por tanto, para enfrentarse en las urnas a Irene Montero, principal dirigente de Podemos.

Los morados han apostado por la candidatura de Montero como principal eje político este curso y en esto centran sus esfuerzos, activando ya la maquinaria electoral, también en la arena internacional. Es por eso que, entre el resto de acciones, Podemos también ha anunciado que elevará una pregunta en el Parlamento Europeo a través de la eurodiputada Idoia Villanueva.

En la pugna que Podemos y Sumar mantienen abierta por liderar la oposición, Sumar también ha trasladado el pulso a la UE, y a última hora del martes difundió una carta remitida por Lois y la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop al comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius. Solicitan formalmente al dirigente europeo mantener una reunión para abordar lo que consideran una "crisis medioambiental" y le plantean también una pregunta dirigida a la Comisión Europea sobre si plantea "medidas ante la inactividad de las autoridades regionales".