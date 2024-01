Guía para no perderse en la tramitación de la amnistía: ¿qué cambios puede haber y cuándo se aprobará?

Enfados, pactos, discrepancias y entendimientos se suceden en la política española a una velocidad vertiginosa. Solo hace falta mirar a la ley de amnistía para comprobarlo. En los últimos días, la medida de gracia ha sido el objetivo de casi 50 enmiendas, la protagonista de un nuevo informe de los letrados del Congreso y ha sufrido sus primeros cambios. Y no serán los únicos. Además, la proposición de ley, sostén de los puentes del PSOE con ERC y Junts, se encamina hacia dos semanas decisivas. Estas son las claves para no perderse en esta tramitación.

1. Incluye todo el 'procés'

El pasado martes, el PSOE, junto con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, registró casi una decena de enmiendas. Todas ellas se han incorporado ya al texto de la amnistía con el voto favorable de Junts. Con ellas queda recogido que serán amnistiadas las acciones cometidas entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 "en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración".

El resto de enmiendas, de carácter más técnico, excluyen de la amnistía delitos de lesa humanidad y el de genocidio; establecen la eliminación de las multas por actos amnistiados del historial de infracciones; y dejan claro que la amnistía se podrá aplicar en cualquier momento.

2. Hay choque por el terrorismo

Más allá de las enmiendas acordadas con el PSOE, ERC presentó cuatro modificaciones en solitario y Junts registró otras 12. Todas ellas se debatirán en la comisión de Justicia del Congreso que se celebrará el próximo martes y de la que saldrá un texto prácticamente definitivo. La más polémica es la que elimina el terrorismo de las exclusiones de la amnistía. La intención es que la medida de gracia cubra así las causas de los CDR y de Tsunami Democràtic que está instruyendo el juez de la audiencia nacional Manuel García-Castellón. El PSOE rechazó acordar este cambio con los independentistas.

Pero el informe de los letrados de la comisión de Justicia va en el sentido contrario. Detalla que para no ir en contra del derecho europeo se debe endurecer este apartado, incluyendo no solo los actos de terrorismo, sino "la complicidad, la inducción y la tentativa" de los mismos. También plantean que se debe eliminar parte de la actual redacción que permitiría amnistiar las causas de terrorismo cuando no haya sentencia firme. Tras este informe, el Gobierno aseveró que no negociarán este apartado por mucho que ERC y Junts insistan en el punto.

3. Buscan blindar su aplicación

Tanto Junts como ERC han registrado enmiendas con el objetivo de evitar cualquier resquicio que en un futuro puedan usar los jueces para dilatar la aplicación de la amnistía. Los posconvergentes plantean incluir una disposición adicional que detalles que el planteamiento de una cuestión de constitucionalidad al TC no suponga "en ningún caso efectos suspensivos sobre la vigencia y la aplicación" de la medida de gracia. Lo mismo con las cuestiones prejudiciales que se puedan plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sin embargo, en una de las enmiendas pactadas por el PSOE con sus socios y que ya se ha incluido en el texto se recoge un matiz distinto y es que estas consultas, tanto al TC como al TJUE, no impidan que el juez anule las órdenes de detención, las medidas de prisión fijadas o la finalización de las penas principales o accesorias.

4. Junts quiere añadir los actos desde 2011

Los posconvergentes también quieren ampliar el ámbito temporal de la amnistía. La proposición de ley registrada por el PSOE cubra desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. Junts quiere que se estire hasta el 1 de noviembre de 2011. Según explicaron, el objetivo es "incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017". De esta forma quedarían cubiertas todas las causas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas derivadas de la consulta soberanista del 9-N.

5. Los letrados dudan de la constitucionalidad

Más allá de este debate sobre las enmiendas, que concluirá el próximo martes en la comisión de Justicia, hay otro sobre la constitucionalidad de la ley. Sobre todo, después de que los letrados de esta comisión hayan emitido un informe en el que señalan que la amnistía "plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución". Defienden que la medida de gracia no está "contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 66.2 y que las Cortes Constituyentes rechazaron su incorporación a la Carta Magna.

Esta posición contrasta con otro informe emitido el 20 de noviembre por los letrados de la Cámara Baja en el que se sostenía la tesis contraria, que no existe una inconstitucionalidad "palmaria y evidente". Para ello, primero señalaron que la Constitución "no incluye ninguna referencia a la amnistía" y que el Tribunal Constitucional (TC) "tampoco se ha pronunciado de manera tajante" sobre esta figura. No obstante, sí admitieron que "hay otros posibles motivos de inconstitucionalidad", pero que para este análisis sería necesario contar con la doctrina aún no dictada por el TC.

6. Se prevé aprobar a finales de enero o principios de febrero

El martes 23 de enero se convocará otra sesión de la comisión de Justicia para debatir las enmiendas que continúan 'vivas' y se cerrará ya el texto final que deberá ser aprobado por el pleno del Congreso. ¿Cuándo será esto? Por el momento no hay una fecha fija. Fuentes socialistas apuntan que podría convocarse un pleno extraordinario en la última semana de enero o, directamente, incluirlo en el primer pleno ordinario de febrero.

Una vez el Congreso apruebe la amnistía, la proposición de ley será remitida al Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. Aquí, primero deberá pasar por comisión y, después, ser debatida y votada en el Pleno. Nadie duda de que los populares utilizarán su poder para vetar la norma o modificarla por completo. Además, podrán retrasar su tramitación hasta dos meses. Tanto si el PP tumba la iniciativa como si introduce enmiendas, la proposición de ley deberá regresar al Congreso una vez más. Donde el bloque de investidura deberá levantar el veto del Senado. Solo entonces la amnistía estará aprobada y en vigor. Se espera que sea a finales de abril.