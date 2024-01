Alberto Núñez Feijóo ha querido desplegar este sábado el poder municipal del PP para dirigirlo contra la ley de amnistía y, sobre todo, contra Pedro Sánchez. Por todo el territorio español se han desperdigado los dirigentes nacionales del partido para reunirse con los alcaldes conservadores y firmar un manifiesto conjunto contra la medida de gracia. En uno de estos actos, el celebrado en Málaga, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha denunciado que Sánchez podría llegar a amnistiar a terroristas con delitos de sangre.

"¿Algún español es capaz de decir que Sánchez no va a pasar esa línea roja? Yo no me atrevería, yo no pondría la mano en el fuego porque hasta ahora todo lo que ha dicho que no haría lo está haciendo", ha dicho en referencia a la ley de amnistía que se aprobará este martes en el Congreso. La norma saldrá adelante con la última modificación que solo excluye de la amnistía aquellas causas de terrorismo "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos".

Bendodo ha denunciado que la norma "blinda a los que han cometido delitos de terrorismo", "atenta contra la Constitución" y "quiebra totalmente el principio de igualdad de los ciudadanos". "Son los que quieren romper España, en este caso los independentistas y los herederos de ETA, que pueden malversar, que pueden atentar contra la fuerza y cuerpos de seguridad, que pueden cometer delitos de terrorismo y que no les pasa nada. Si cualquiera de nosotros cometiera alguno de estos de estos delitos, evidentemente acabaríamos muy mal, pero los intocables de Sánchez pueden cometer todas estas fechorías", ha manifestado Bendodo.

Gamarra, en La Rioja

No ha sido el único que ha recurrido al mantra de ETA. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en un acto con los alcaldes de La Rioja, ha denunciado que la amnistía es el pago de Sánchez para mantener "el alquiler de La Moncloa" donde "vivirá mientras Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi quieran". "En un estado democrático nadie es más que nadie, la ley debe ser para todos y los gobernantes deben defender el interés general, pero tenemos un Gobierno que ha decidido entregar todo eso a quienes rechazan nuestro marco de convivencia común y creen que están por encima de los demás", ha sentenciad.

Gamarra también se ha referido a la cuestión del terrorismo y considera que "Sánchez ha roto todos los límites morales y éticos y casa día se salta una línea roja" y "va más allá cuando dice que hay un terrorismo de baja intensidad, un terrorismo bueno" en un "verdadero ejercicio de corrupción moral, porque el terrorismo es terrorismo y en democracia se persigue".