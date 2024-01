"Jueces prevaricadores", "de partido", con "dotes telepáticas", "acusaciones delirantes"... Los socios parlamentarios del Gobierno han cargado este martes contra los magistrados que juzgaron o aún investigan actuaciones del "procés" con tres nombres propios: Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre.

Ha sido en el debate de la ley de amnistía celebrado en el pleno de Congreso, donde la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, y la diputada de Podemos Martina Velarde han sido la más duras en sus críticas al Poder Judicial. Tanto es así que, nada más terminar el pleno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha censurado las críticas de "todos los diputados y diputadas" que han arremetido contra los jueces. "España es un Estado de derecho en el que los jueces hacen su trabajo con todo rigor", ha aseverado.

"Allí no hay Marchenas"

Nogueras ha citado en concreto al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el caso Volhov y ha asegurado que su formación asume "toda la responsabilidad" ante lo que diga la justicia europea. "Allí no hay Marchenas, no somos terroristas, no tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido", ha recalcado.

Además de Junts, otros grupos parlamentarios han lanzado acusaciones contra jueces con nombre y apellidos, por lo que Vox ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una llamada al orden y a evitar unos "comportamientos impropios de un sistema democrático". Esta, por su parte, ha recordado a los parlamentarios que se debe guardar "el debido decoro".

La diputada de ERC Pilar Vallugera, que durante su intervención ha criticado el no de Junts a la ley de amnistía, ha acusado a los posconvergentes de "caer en la trampa de los jueves prevaricadores".

Sumar y Podemos

Desde Podemos, Martina Velarde ha recordado que el precedente de la actual "ofensiva judicial salvaje" contra la ley de amnistía se vivió con la ley del solo sí es sí: "Nos jugamos si en la democracia española mandan los representantes de la soberanía popular (...), o la derecha judicial y el juez García-Castellón".

También el diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha criticado con severidad en su discurso al juez García-Castellón por ver "terroristas y traidores a la patria por doquier", mientras ha estado "ciego con la corrupción del PP".

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Jon Iñárritu ha censurado los "movimientos oscuros" de la extrema derecha "en el ámbito judicial, político y en medios de comunicación", dentro de una actuación "coordinada" con jueces "prevaricadores".

PNV y BNG

El diputado del PNV Mikel Legarda ha remarcado, por su parte, que al poder judicial no le corresponde "banalizar lo que ha de ser calificado como terrorismo, haciendo un uso alternativo del derecho practicado por un cierto activismo judicial".

También ha cargado el diputado del BNG Nestor Rego contra la derecha y la ultraderecha política y contra "el aparato judicial a su servicio": "el ala judicial no se detiene empeñada en dejar claro que el lawfare existe".