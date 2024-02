Los letrados del Congreso avalan que la proposición de ley de amnistía continúe su trámite en la comisión de Justicia, pese a que en su votación final, celebrada el pasado martes, hubo una mayoría absoluta que se posicionó en contra. Entre ellos, los siete diputados de Junts que quisieron forzar la negociación. El equipo jurídico de la Cámara Baja responde así al escrito de reconsideración presentado por PP y Vox en el que solicitaban que la norma decayera. Lejos de eso, los letrados confirman el procedimiento que ya indicó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al reenviar el texto a la comisión de Justicia, de donde provenía, y darle un plazo de 15 días para que elabore un nuevo dictamen.

Una vez más, los letrados del Congreso son claves en la tramitación de la amnistía. En esta ocasión han tenido que intervenir después de que el pasado martes, durante el pleno del Congreso, el Gobierno y todos sus socios votaron a favor del dictamen de la ley de amnistía, esto es el texto legislativo en sí. Mientras, en la siguiente votación, Junts se opuso a su aprobación definitiva, que requería de una mayoría absoluta (176 apoyos o más). El resultado fueron esos 171 votos a favor frente a 179 en contra.

A la vista del resultado, Armengol anunció que el dictamen era devuelto a la comisión de Justicia, organismo que tendría un mes para preparar un nuevo texto. Lo hizo siguiendo el artículo 131.2 del reglamento del Congreso, donde se establece que las leyes orgánicas, como es el caso de la amnistía, necesitan de una mayoría absoluta en el pleno y que "si aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes". 15 días al tramitarse por la vía de urgencia.

Argumentos enfrentados

Sin embargo, populares y ultras presentaron sendos escritos de reconsideración alegando que la ley debería haber decaído porque la norma "no es que obtuviera una mayoría favorable aunque no suficiente" sino que hubo "una mayoría absoluta contraria en la votación final sobre el conjunto del texto". No obstante, Armengol acudirá a la reunión de la Mesa del Congreso que se celebrará este martes con la opinión de los letrados de su lado.

Sin ningún antecedente previo al que aferrarse, los servicios jurídicos de la Cámara consideran que la proposición de ley de amnistía debe seguir su tramitación porque aunque no se aprobó la norma en su conjunto, sí se aprobó el dictamen. Fuentes de la Presidencia de la Cámara explican que en este informe los letrados subrayan que de lo contrario no tendría sentido realizar dos votaciones, la del dictamen y la de la ley. Con esto, la mayoría progresista de la Mesa tomará la decisión este martes de remitir la norma a la comisión de Justicia y solicitar un nuevo dictamen en el plazo de 15 días naturales, aunque se podrá prorrogar a 30.