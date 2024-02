El jefe de filas del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha negado ningún cambio en la postura de su partido con los indultos a los procesados o condenados por el 'procés' en Cataluña. "Las condiciones son el arrepentimiento y pedir perdón", ha señalado este domingo durante una entrevista en Catalunya Ràdio. El político conservador se ha referido de este modo a las informaciones sobre que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, estaría abierto a un indulto condicional al expresident Carles Puigdemont y el resto de los huidos.

Sirera ha subrayado que el PP exige a Puigdemont, huido en Bélgica, "lo mismo" que al resto de personas que quieran acogerse a esta medida de gracia. Esto es, que se entregue a la justicia española para ser juzgado y que, si quiere el indulto, se arrepienta de los hechos y pida perdón. "Son dos condiciones fundamentales y básicas".

"No, no ha variado (la postura sobre el indulto), nosotros estamos diciendo siempre lo mismo. No somos el PSOE, no traficamos con España. Nosotros defendemos España y su legalidad", ha zanjado el dirigente conservador catalán.

Sirera se reunió el pasado mes de agosto con Albert Batet, hombre de confianza de Puigdemont y presidente de Junts en el Parlament, y el vicepresidente de Junts y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Rius, en un hotel de Barcelona antes de que se eligiera la Mesa del Congreso, según admitió el propio Sirera meses más tarde.

Sobre la amnistía, Sirera ha reiterado este domingo que es "anticonstitucional" y ha rechazado de plano que su partido vaya a aprobarla.