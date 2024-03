Prohens exige a Armengol que cuente "toda la verdad" sobre las mascarillas fraudulentas o dimita como presidenta del Congreso

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha exigido a Francina Armengol que cuente "toda la verdad" sobre el caso Koldo y las mascarillas fraudulentas en Baleares o dimita como presidenta del Congreso de los Diputados. En una entrevista concedida al programa "Herrera en Cope", la líder popular ha cargado duramente contra la secretaria del PSIB-PSOE después de conocerse que el anterior Ejecutivo liderado por Armengol calificó de "satisfactoria" y "sin ninguna incidencia" la remesa de cubrebocas a sabiendas de que el material ya había sido retirado. "Son ya demasiadas sombras y dudas, los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté implicada en una trama corrupta", ha defendido Prohens.

Asimismo, la presidenta popular denuncia que hubo una intención por parte del anterior Ejecutivo de ocultar información respecto a la compra por valor de 3,7 millones de euros que realizaron a la empresa Soluciones de Gestión, la compañía vinculada a Koldo García . "Llegaremos hasta el final porque vemos que se ocultó información a la Guardia Civil y que había una intención de mentir sobre la idoneidad de las mascarilas, existiendo recelo en reclamar al empresa el sobrecoste de las mismas". Prohens también ha hecho hincapié en las declaraciones que hizo ayer Ábalos, quién calificó de "estafa" el contrato firmado por la presidenta del Congreso de los Diputados. "El exministro ha admitido que en Baleares ha habido un perjuicio para los ciudadanos".

"Afirmaciones falsas"

Prohens también se ha mostrado muy crítica con las explicaciones que ha ofrecido Armengol respecto a esta cuestión, asegurando que se trata de "afirmaciones falsas" que no han dado respuesta a las principales incógnitas de esta trama. En este sentido, la líder popular defiende que es el actual Gobierno balear quién inició el trámite de reclamación de los 2,6 millones de euros y exige a la socialista que expliqe por qué tardó tres años en pedir el sobrecoste. "Cuando recibes un producto defectuoso por el cual has pagado tanto dinero y que nunca llega a salir del almacén, la reclamación si no hay ninguna orden por detrás es inmediata, no se tardan 3 años", concluye Prohens.