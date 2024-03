Junts da por hecho que la amnistía incluye a Puigdemont: "Si un juez lo impide, estará prevaricando"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado las modificaciones pactadas con el PSOE para la ley de amnistía como un “buen acuerdo” que asegura que estará “más reforzada” y que se han “taponado vías de agua”. “Ahora el problema no estará en la ley”, ha asegurado en declaraciones a RAC-1, donde también ha querido reivindicar que su voto contrario al dictamen de finales de enero ha permitido incluir los avisos de la Comisión de Venecia. “Si se ha podido mejorar la ley es porque alguien votó ‘no’ al dictamen”, ha defendido el líder posconvergente, lanzando una crítica velada contra ERC, que sí votó afirmativamente al texto.

Turull ha dado también por hecho que el expresident Carles Puigdemont entra dentro de la amnistía con su redactado final, y ha asegurado que si algún juez lo impide, estará “prevaricando”. También ha calculado que el retorno de Puigdemont se podría producir entre el mes de mayo -cuando se espera que la ley entre en el BOE- y el mes de julio -dados los dos meses que tienen los jueces para aplicarlo-. Sin embargo, ha asegurado que la decisión será solo del expresident.

A la espera de conocer el texto final, el acuerdo alcanzado deja fuera de la exoneración el delito de terrorismo, de manera que seguiría siendo no amnistiable, pero solo en la versión más estricta del término -con muertes intencionadas-, y no en las más amplias que también recoge el Código Penal. La norma ya no mencionará esta ley española y se referirá solo a una directiva comunitaria y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto, según Turull, permitiría que cayera la causa del Tusnami Democràtic que afecta a Puigdemont, pero también a los republicanos Marta Rovira y Ruben Wagensberg.

Los presupuestos

Por otro lado, Turull ha desvinculado este acuerdo por la amnistía del apoyo de Junts a los presupuestos del Estado y ha asegurado que esta carpeta aún está por abrir, aunque ha reconocido que el pacto “genera un clima favorable” para explorar su apoyo a las cuentas. En este sentido, el secretario general de los posconvergentes ha explicado que la amnistía era un intercambio para la investidura de Pedro Sánchez y que la negociación con los socialistas va “a tanto la pieza”.

Preguntado por los contactos entre Junts y el PP después del 23-J, Turull ha evitado dar más detalles de los posibles ofrecimientos que pudieron hacer los populares y se ha limitado a decir que “todo se sabrá”.