El Gobierno se lanza contra Ayuso por la denuncia fiscal contra su pareja: "Es muy grave, urgen explicaciones"

Moncloa carga con dureza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que la Fiscalía de Madrid haya denunciado a su actual pareja, el empresario Alberto González Amador, por dos presuntos delitos de fraude y falsedad documental. Unos hechos que el Gobierno califica de “muy graves” y por los que ha reclamado explicaciones “urgentes”. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha apunta en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a preguntas de los periodistas, que “es urgente y necesario que Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible”. Fuentes del Ejecutivo justifican esta dureza porque se trata de una denuncia de la Fiscalía, lo que no se puede "comparar con bulos", en referencia al señalamiento de cargos socialistas por parte del PP en la presunta trama del caso Koldo.

Sobre la primera valoración de la denuncia realizada por la presidenta regional, acusando al Ejecutivo de hacer una campaña en su contra y declararse "víctima" de una persecución política, Alegría ha replicado que “es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás y muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones”. En esta línea, la portavoz del Gobierno le ha exigido “más transparencia y menos fruta”. Ayuso rechazó esta mañana, durante una visita institucional a Barcelona, que haya "ninguna trama" ni "red paralela" que implique su ejecutivo. Asimismo, lamentó que "ahora le tocaba al novio" para encuadrar la denuncia como parte "de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años", cuando llegó al cargo.

En la estrategia de pasar al contraataque contra el PP por su cerco a los socialistas con el caso Koldo, la portavoz ha puesto en duda la negativa de Ayuso a que haya algún tipo de “trama” detrás de los hechos que investigó Hacienda. “Cualquier dirigente del PP debe ser prudente al utilizar términos como trama”, apuntó para concluir que “cuando Rajoy decía que no había una trama del PP, sino contra el PP, unos meses después fue condenado por corrupción” su formación.

El Gobierno no solo exigirá explicaciones en público sobre esta denuncia, sino que considera que también debe hacerlo en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en pandemia promovida por los socialistas en el Congreso. Aunque ambos casos no están relacionados y la denuncia por la compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid ya fue archivada, desde el Gobierno argumentan que “siempre es positivo un ejercicio de transparencia”. Alegría también ha extendido la sombra de sospecha sobre el PP porque “si no votas a favor [de la creación de esta comisión] es porque tienes algo que ocultar”.

Contraataque por el caso Koldo

El cierre de filas en Ferraz y Moncloa con los cargos del partido que intenta involucrar el PP en el caso Koldo se ha complementado con una respuesta cada vez más contundente contra los populares. De entrar al detalle de las acusaciones para dar explicaciones y justificar su falta de responsabilidades políticas a pasar al contraataque. Primero, mostrando su intención de convertir la comisión de investigación sobre el caso Koldo en una comisión de investigación sobre la corrupción en pandemia de las administraciones del PP. Principalmente, de la madrileña. Segundo, centrándose en contraponer su modelo de lucha contra la corrupción con la supuesta benevolencia de los populares.

Al mismo tiempo que en Moncloa y Ferraz trasmiten que no tienen “ninguna preocupación” sobre el avance de las investigaciones sobre la presunta trama con epicentro en el ministerio de Transportes, intentan acotar “responsabilidades políticas” del caso Koldo al exministro José Luis Ábalos. Por otra parte, fuentes del Gobierno también minimizan que la Fiscalía Europea haya abierto investigaciones. Consideran que es lo lógico al tratarse de fondos europeos, pero calculan que en un año o año y medio se cerrarán las pesquisas sin determinar responsabilidades. "La Fiscalía española ya ha tomado decisiones", concluyen.