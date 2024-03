Feijóo acusa a Sánchez de que no haya Presupuestos pero sí amnistía: "Solo sirve a sus socios, ya no sirve a su pueblo"

Un día después de que el Congreso diera luz verde a la ley de amnistía, que ahora comienza su tramitación en el Senado, Alberto Núñez Feijóo reivindicó la gestión de su partido en comunidades, ayuntamientos, pueblos pequeños del mundo rural y diputaciones frente a un Gobierno que “ha dejado de servir al pueblo y solo sirve a sus socios”. El líder del PP clausuró unas jornadas de su formación en Ávila y criticó duramente al presidente por haber renunciado a presentar unos Presupuestos Generales del Estado, los de 2024, tras la convocatoria de elecciones catalanas. El Ejecutivo entiende que será imposible recabar el apoyo de sus socios parlamentarios, que ahora se enfrentan en una contienda electoral decisiva y trabajará ya en las cuentas públicas de 2025.

“En una España en la que parece que existen solo los que precisamente se quieren ir de España, en la que se otorga el privilegio de unos pocos frente a la igualdad de los demás, y en la que el Gobierno se felicita a sí mismo por aprobar la mentira, es muy importante vuestra presencia”, dijo el líder del PP a los cargos de distintos niveles congregados en Castilla y León, bajo el mensaje de que el Gobierno “ya no sirve a su pueblo, sino que sirve solo a sus socios”. “Ya no sirve a España sino que sirve a Pedro Sánchez, y no para gobernar sino exclusivamente para estar”, dijo a los suyos, pidiendo al socialista que “haga sus maletas” porque ya no es útil para España.

En ese contexto de denuncia a las exigencias de los independentistas en el que el PP trata de reivindicar la gestión por encima de los “pactos en los despachos”, Feijóo anunció una convención nacional del PP para “hablar de política de verdad, de gestión, impuestos, servicios públicos y ordenación del territorio” de la que saldrá un documento de todo el partido.

Es parte de la ofensiva que el líder conservador inició el pasado fin de semana en Córdoba junto a sus barones territoriales con la que busca evidenciar que a través de las autonomías el PP gobierna para el 70% de los españoles.

Feijóo puso el foco este viernes en el hecho de que este año habrá amnistía, pero no Presupuestos. “Los españoles están hartos de que se hable de amnistía, compadreo y del dúo de Sánchez y el independentismo. No han aprobado los Presupuestos de los pensionistas y de los servicios públicos. Para eso no ha habido tiempo, pero para amnistiar a un conjunto de ciudadanos y a otros buscados por el Supremo han tenido todo el tiempo y, además, se levantan en el Congreso para aplaudir la ley más indigna de los 45 años de democracia en nuestro país”, se quejó el líder de la oposición.