Yolanda Díaz, ratificada como líder de Sumar con el 20% de oposición y una participación bajo mínimos

Yolanda Díaz ha sido ratificada en sábado como líder de Sumar por un 81,6% de los votos en la I Asamblea que el partido celebra este sábado en La Nave de Villaverde (Madrid). Las primarias han estado marcadas por una bajísima participación, donde sólo han votado 8.179 personas, un 11,7% de los 70.000 inscritos iniciales que aseguró tener la organización.

Pese a no contar con ningún rival de peso, la dirigente solo ha logrado el apoyo de 6.671 inscritos (81,56% de los votos totales) para su candidatura, mientras casi el 14% ha optado por el voto en blanco (8,34%) o la abstención (5,47%). La única candidatura que se presentó frente a Díaz, integrada por personas desconocidas procedentes de Sumar Baleares, ha logrado un 4,63% de los apoyos (379 votos).

Sin embargo, la participación es el elemento más llamativo de los resultados, puesto que sólo han emitido votos 8.179 inscritos en Sumar, que cuenta con 70.000 afiliados, según informó el partido durante el proceso de primarias. Desde la organización defienden que, de todos estos, 14.196 se inscribieron en la web de la Asamblea, de los que el 57% emitieron su voto.

El partido no ha logrado alcanzar la barrera de los 10.000 votos pese a que amplió 48 horas los plazos de votación apelando a problemas técnicos de la web. Si inicialmente las votaciones terminaban este miércoles, unas horas antes de que terminase el proceso anunció la decisión de posponerlas hasta el viernes. En esa prórroga, la propia Yolanda Díaz publicó un vídeo en redes animando a la votación.

"CUIDAR LA COALICIÓN"

Los resultados se han proclamado en el mitin final de Sumar, el gran acto donde han participado todos los ministros del Gobierno con la candidata a las europeas, Estrella Galán, y el portavoz parlamentario, Iñigo Errejón. Un mitin de dos horas y media de duración que ha cerrado la propia Díaz, para anunciar que van a "seguir cuidando la corrupción", después de afear la actitud del PSOE en el Gobierno de coalición: "Quien piense que puede hacerlo solo, se equivoca".

La líder de Sumar ha lanzado un guiño a la "muche gente que no votó a Sumar, que votó al PSOE", pero destacó que "por encima de lo que votaran", la voluntad era compartida por un gobierno de coalición progresita. "Votáramos lo que votáramos la gente lo que nos quiere ver es caminando juntas", defendió. "Quien piense en este momento que puede hacerlo solo, se equivoca. Quien piense que es suficiente con conformarnos, con quedarnos como estamos, se equivoca".

"Y yo os digo aquí que el único camino posible es lo que estamos haciendo desde Sumar: cuidar el gobierno de coalición", ha continuado. "Cuidemos a esa gente que quiere vernos, con diferencias, caminando juntas. Desde Sumar no nos vamos a equivocar. Vamos a seguir cuidando iel Gobierno de coalición progresista".

"ECHAR RAÍCES"

Díaz ha abierto su intervención advirtiendo de que Sumar no es "un paréntesis"; y avanzar que tiene vocación de permanencia. "Hay quienes dicen que vamos a ser un paréntesis. Yo les digo que no tienen razón. No va a ser fácil", ha avanzado. En este punto, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha comparado a su nueva organización con el fundador del PSOE, en la batalla para reducir la jornada laboral, una de las principales banderas de Sumar: "No fue fácil para el movimiento obrero cuando empezó a librar la batalla por el tiempo libre", ha comenzado.

"Cuando Pablo Iglesias Posse convocó a las plazas el 1 de mayo para reducir la jornada laboral. ¡Pues ahora vamos a más!", ha proclamado. "Era difícil pero lo consiguieron. Nosotras somos hijas de ese legado. Sabemos que no lo tendremos fácil, pero aunque no sea fácil vamos a dar un paso adelante".

"Sumar es un movimiento pero ahora hay que echar raíces", ha defendido la líder de Sumar, que ha hecho "un llamamiento a las gentes de nuestro país para organizarse, porque es desde el municipalismo desde donde cambiamos la vida".

APOYO DE IU Y MÁS MADRID

En las intervenciones previas, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ya advirtió de que Sumar es un "partido de Gobierno", pero que "no es suficiente", puesto que "hay que tener organización". Lo más destacable fue el apoyo que mostraron tanto la líder de IU, Sira Rego, como la de Más Madrid, Mónica García, que intervinieron ambas en calidad de ministras, a petición expresa de Yolanda Díaz.

La ministra de Sanidad mostró su respaldo al despliegue de Sumar y agradeció a Díaz y a "todas las fuerzas hermanas por dar un futuro de esperanza". García quiso reivindicar su partido madrileño, y especificar que se encontraban en territorio Más Madrid: "Como fuerza hermana, os damos la bienvenida al Madrid fraterno", prosiguió, antes de señalar que "esta asamblea es un soplo de aire fresco en un momento en que la política está cargada de bulos".

La líder de IU y ministra de Infancia, Sira Rego, también mostró su compromiso con la construcción de Sumar. "Este espacio es importante porque necesitamos articular conjuntamente un espacio en la izquierda". La dirigente y aspirante a liderar IU ha avanzado que desde su partido seguirán participando de Sumar, pero ha destacado la independencia de su partido: "Desde IU aportamos nuestra experiencia municipalista, arraigo territorial y a nuestra militancia (...). Todo lo haremos desde le afecto político, desde nuestra autonomía".

TENSIÓN CON IU MADRID

Lciudadano a I Asamblea de Sumar es el primer paso para su construcción como partido, un proceso que culminará en otoño con su Asamblea fundacional donde se aprobarán los estatutos. En esta primera cita, se han aprobado los documentos del partido, que recogen las tesis políticas, organizativas y éticas de la organización, además de ratificar a Díaz como líder y a su lista para la dirección, que supondrá el 70% del órgano de dirección total, puesto que el 30% de asientos restantes será elegido por los partidos aliados: IU, Más Madrid, Contigo Navarra, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

El diseño del modelo confederal ha generado grandes fricciones en las últimas semanas, donde Sumar ha tenido que negociar con IU y con Más Madrid para encontrar una fórmula que diese respuesta a sus demandas. En el primer caso era tener más peso en las federaciones territoriales, algo que Yolanda Díaz concedió ampliando el peso del resto de actores en las direcciones autonómicas y provinciales. En el segundo, se comprometió a no crear estructuras propias en la Comunidad de Madrid y a "colaborar" en los eventuales espacios conjuntos.

Este acuerdo generó ciertas fricciones con la federación madrileña de IU, cuyo coordinador Álvaro Aguilera mostró su malestar a su llegada a la propia Asamblea. "Sumar ha roto con Izquierda Unida, es evidente", ha criticado. "Igual que nosotros nunca dejaríamos tirados a las compañeras de La Rioja o de Andalucía si se sellase un pacto con una organización localista o regionalista de allí, eso no puede ser tampoco en clave madrileña, con lo cual, si de ser cierta esa tesis, habrían roto con nosotros, no nosotros con ellos en ningún caso". Unas críticas que fueron desoídas después por Sira Rego, que mostró su disposición a continuar las buenas relaciones con Sumar.