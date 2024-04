DIRECTO | Todo sobre la posible renuncia de Pedro Sánchez tras "el ataque" a su mujer : últimas noticias y reacciones

Una "decisión emocional"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no cree que la decisión del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no sea una estrategia política sino que lo ve como una "decisión emocional". En una entrevista en Telecinco, ha señalado que no puede descartar que Sánchez dimita y que el PSOE está "bajo un cierto estado de shock" aunque reaccionará porque el PSOE tiene "una fuerza inmensa".