Manos Limpias admite la posibilidad de que su denuncia se base en noticias falsas

El secretario general del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernad, ha emitido un comunicado para responder a la carta de Sánchez, en el que se admite la posibilidad de que la denuncia presentada contra Begoña Gómez se base en informaciones falsas publicadas por diarios digitales. "Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no", admite.

El comunicado también responde a las acusaciones de Sánchez: "No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas. Será ahora el Juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir. Entendemos de todo punto inaceptable la reacción del Sr. Presidente del Gobierno, que en vez de dar las pertinentes explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas o no, ha procedido como respuesta a insultar a este Sindicato por haber ejercido un derecho constitucional, diciendo que somos una 'organización ultraderechista' o dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, lo cual es falso".