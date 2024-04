DIRECTO | Todo sobre la posible renuncia de Pedro Sánchez tras "el ataque" a su mujer : últimas noticias y reacciones

El PP sigue a la carga

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que si el presidente del Gobierno acaba dimitiendo del cargo no será por la denuncia presentada contra su esposa sino "por otras cosas". "Lo que tendría que hacer no es estar cinco días callado sino cinco días dando explicaciones", ha asegurado. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, De Andrés se ha referido a la decisión del presidente del Gobierno de suspender su agenda hasta este próximo lunes y plantearse su continuidad, tras la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. En este sentido, el dirigente popular ha enmarcado la decisión de Sánchez dentro de una estrategia", ya que no cree que "por una denuncia de estas características se hubiera sentido tan molesto".