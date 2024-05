Leire Pajín: "La amenaza de la extrema derecha a las conquistas sociales provoca mi vuelta"

Tras completar una trayectoria que le llevó a ser ministra de Sanidad y secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín (San Sebastián, 1976) ha estado doce años apartada de la primera línea política. Asegura que nunca se ha desconectado del mundo político y que ha mantenido el vínculo con su partido. Ahora ha decidido regresar para participar en las elecciones europeas y contribuir a poner freno al populismo. Es la 'ocho' de la candidatura que encabeza Teresa Ribera.

Antes de las elecciones europeas, las catalanas. ¿Cómo valora el resultado del domingo?

Ha ocurrido un cambio de realidad y paso de página. La sociedad catalana ha apostado claramente por enterrar el procés y abrir una nueva etapa de estabilidad, de diálogo y de un gobierno que se ocupe de las cosas que le importan a la ciudadanía.

¿Gobernará Salvador Illa?

El PSC y Salvador Illa han demostrado que es el único líder capaz de establecer un diálogo con todas las fuerzas y aportar estabilidad. Lo ha hecho desde la oposición y lo hará desde el gobierno. Así que ahora se va a abrir una nueva etapa liderada por Illa.

¿La sociedad catalana ha respaldado la ley de Amnistía y las políticas aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez?

La sociedad catalana ha apostado por el diálogo, la convivencia y la solución del conflicto enquistado durante años. Esta situación empezó y se agudizó con Rajoy en La Moncloa y Junts gobernando la Generalitat y se ha solucionado con un gobierno progresista en La Moncloa y un socialista liderando el futuro de Cataluña. La sociedad catalana quería pasar página y respaldar una forma de hacer política.

¿Por qué decide regresar a la primera línea de la política?

He estado doce años fuera de la primera línea política, que no de la política. Uno nunca se va porque mantiene el compromiso con la sociedad con la que vive. El secretario general del PSOE [Pedro Sánchez] me lo propuso, pensé que las soluciones más relevantes a los problemas que tenemos vienen y van a venir en los próximos años de Europa y acepté el ofrecimiento. Estamos en una etapa compleja para el futuro de la Unión Europea y difícil para la política. Es el momento de no mirar a otro lado y dar un paso al frente.

¿Cuál fue la intrahistoria de su vuelta para participar en las elecciones europeas del 9J?

Fue una propuesta del secretario general del PSOE compartida con la secretaria general del PSPV [Diana Morant]. Entendían que es bueno que una persona con una trayectoria profesional y política como la mía, que conoce los temas que se tratan en el Parlamento Europeo, se incorporara a la lista. Yo estaba totalmente fuera y esto ha supuesto una profunda reflexión. Soy consciente de la complejidad de este tiempo, con fuertes amenazas en el horizonte europeo, y tremendamente difícil para la política española.

"Estos años hemos sido conscientes de que los retos y las soluciones son globales y ahí la UE es cada vez más relevante"

¿Qué ha hecho durante los doce años que ha estado alejada del foco mediático?

He estado muy centrada en mi vida profesional pero siempre he estado cerca de lo que ocurría en mi país y en Europa, y a disposición para echar una mano al PSOE y al Gobierno. Nunca habíamos sido tan conscientes de que los retos son globales y las soluciones también. En estos años ha aumentado la polarización y el peso de la extrema derecha, que hoy forma parte de nuestras instituciones. Esos factores son una amenaza clara para nuestro bienestar, nuestra democracia y para el futuro de la ciudadanía.

"La apuesta por los fondos de recuperación y la Europa verde y social son fruto de la labor de los socialistas"

¿Cuál puede ser su aportación a la candidatura socialista?

En primer lugar quiero hacer un reconocimiento a la labor y los resultados notables de mis compañeros socialistas en esta legislatura. Ha sido tremendamente complicada y, sin embargo, se han generado muy buenos resultados para la Comunidad Valenciana y para toda España. La apuesta por los fondos de recuperación económica y por una Europa verde y social son fruto del resultado de la labor de los europarlamentarios socialistas, que han tenido un rol fundamental. Ahí quiero destacar la labor de Domènec Ruiz Devesa e Inmaculada Rodríguez-Piñero.

¿Y su aportación cuál será?

Mi trayectoria está relacionada con temas de desarrollo sostenible, salud global, relaciones internacionales y cooperación y eso me da una experiencia de muchos años que puede ser útil para los próximos años de política, negociación y diálogo en la UE. Formo parte de una candidatura con personas con las que llevo años trabajando, como Iratxe García, Teresa Ribera o Javi López, con los que he tenido la posibilidad de aprender mucho.

La exministra socialista aspira ahora a lograr un escaño en la Eurocámara. / Zowy Voeten

Su compañera del PSPV en la candidatura para las elecciones europeas, Sandra Gómez, procede del municipalismo, tras ser vicealcaldesa de València. ¿Es buena carta de presentación?

Lo relevante es que una persona con su experiencia, que ha tenido capacidad de gestión en el gobierno de una ciudad como València, pueda contribuir ahora a la candidatura para las europeas. Estoy segura de que va a hacer una labor muy buena.

Ninguna de las dos tiene experiencia en la Eurocámara, ¿eso les puede penalizar?

Yo llevo cuatro años siendo la presidenta de la Fundación EU-LAC (Europa, América Latina y Caribe) y, por tanto, aunque no haya formado parte del Parlamento Europeo, es mucha mi experiencia en el ámbito internacional. La mecánica de la Eurocámara es algo que se aprende pero la política y la capacidad de abordar y solucionar los temas es algo en lo que venimos trabajando desde hace muchos años. En este sentido, afrontamos el reto con experiencia y capacidad de resolver los problemas.

"La encrucijada que tienen los ciudadanos ahora es apostar por un modelo social y de paz o por uno que dé pasos atrás"

¿Cuál es la perspectiva que tienen en el PSOE ante el encuentro con las urnas el 9J?

La amenaza y el riesgo de tener una extrema derecha con mucho peso que amenace las conquistas sociales está ahí y es muy clara. Por eso estas elecciones europeas son decisivas y es una de las razones que me hizo plantearme la vuelta a la política. Tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos. La encrucijada para los ciudadanos es apostar por seguir avanzando hacia una Europa social y por la paz o por una Europa que dé pasos atrás y regresivos.

Ante esto, será importante la movilización del electorado...

El objetivo es movilizar al electorado comprometido, consciente de la importancia que tiene Europa en nuestras vidas, sectores económicos, bienestar social, futuro… También el riesgo que supone que no haya una mayoría progresistas en la Eurocámara. Por eso vamos a trabajar en enfocar la campaña en términos de movilización y de hacer llegar a la ciudadanía la importancia para nuestro día a día y nuestro futuro que tienen las europeas.

Hablando de su trayectoria política. Usted fue la ministra de la ley antitabaco, ¿cómo evalúa el impacto que tuvo esta norma con el paso de los años?

Esta ley es un ejemplo de lo que supone un cambio político que trae beneficios para la sociedad de forma rápida. Al año de aprobarla teníamos ya un impacto en la salud. Se había reducido la presión hospitalaria de enfermedades que tienen que ver con el tabaquismo, se mejoró la vida de los ciudadanos y, como habíamos advertido, se produjo un aumento de los ingresos del sector hostelero. Se demostró que era una buena ley, bien estudiada y que respondía a los datos que teníamos. Hoy es una de las leyes más apreciada por los españoles. No es fácil tomar decisiones pero siempre hay que hacerlo en beneficio de la mayoría.

¿Cree que deben aumentarse las restricciones al tabaco?

En estos años ha habido cambios en el consumo, con los vapeadores, por ejemplo, que necesitan una respuesta. Las leyes no son estáticas, van avanzando en función de los cambios sociales. En este caso, hay que ir de la mano de las organizaciones científicas y médicas.

