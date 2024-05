La Audiencia Nacional confirma la decisión de García Castellón de no investigar a Villarejo por un robo de documentos: "No existe base alguna"

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Carlos Fraile, ha confirmado la decisión del juez que instruye el caso Tándem, Manuel García Castellón, de no investigar al comisario jubilado José Manuel Villarejo tras ser denunciado por un robo de documentos en la sede de una empresa situada en Madrid, según establece un auto de 19 de abril, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

Los magistrados llegan a esta conclusión pese a reconocer que en "los oficios policiales se hace referencia al 'Proyecto Knight' de 2013, en el que el cliente era AXA Seguros Generales". Sin embargo, advierten, en los documentos de la Policía figura que el encargo estaba "inactivo". Por ello, advierten en la resolución: "El no desarrollo del proyecto lleva a excluir no solo la pretendida personación, sino la apertura de una nueva pieza de investigación como se interesa de esta Sala".

"No existe base alguna para deducir, ni siquiera como sospecha como pretende la parte apelante", destaca el auto, "que fuera el entramado del comisario Villarejo el que el 24 de mayo de 2015 perpetrara un robo en las oficinas de Sistema Klec SL y, además, facilitara con la documentación sustraída la defensa de los intereses de AXA Seguros Generales".

El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional. / EP

La Sala se refiere a un procedimiento judicial que se abrió en el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid después de que surgieran diferencias entre la empresa Sistema Klec SL y la mencionada compañía de seguros, que habían firmado un convenio mercantil para la habilitación de 125 oficinas en cinco años. La sentencia, que fue confirmada en apelación, redujo la pretensión de indemnización de Sistema Klec SL de 635 millones de euros a 18 millones.

"Robo de documentos"

Según la denunciante, su rival, AXA, contrató a Villarejo, quien habría protagonizado el 24 de mayo de 2015 "un robo de documentos producido en sus oficinas", situadas en Madrid. Y el papel del comisario, habría sido fundamental para la reducción de la indemización. El supuesto robo fue objeto de una denuncia, por la que el que el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid abrió una causa, que finalmente fue sobreseída el 2 de junio de 2015 por falta de autor conocido.

Al estallar el caso Villarejo en 2017 los agentes de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) hallaron en la vivienda del polémico comisario un informe sobre el 'Proyecto Knight', que supuestamente le había encargado la aseguradora AXA Seguros Generales, que incluía un presupuesto de 60.000 euros en concepto de provisión de fondos. En las oficinas de Cenyt, la empresa familiar del comisario, "se encontró el contrato de confidencialidad de 4 de febrero de 2013 suscrito por AXA Seguros", prosigue el auto. Y estos hechos fueron incluidos en diferentes informes de la Policía. Sin embargo, García Castellón rechazó abrir una pieza separada sobre este trabajo, al considerar que no había pruebas suficientes para abrir una nueva pieza separada del caso Tándem.

El juez Manuel García Castellón entrando en la Audiencia Nacional, en Madrid. / Xavier Amado

El instructor también denegó la petición que había realizado la empresa Sistema Klec SL, que pretendía que se le atribuyera la condición de acusación particular como perjudicada por las actividades del comisario José Manuel Villarejo: "Tal y como señala el Ministerio Fiscal en sus dictámenes en oposición a la personación de Sistema Klec SL como perjudicada y a los recursos por su representación formulados", que fueron acogidos por el juez, en el caso Villarejo "no se investiga ningún encargo de informe de inteligencia que se denomine 'Proyecto Knight' y, por ende, no es admisible la personación como perjudicado (acusación particular) en ninguna de las distintas piezas separadas que han venido formándose", finaliza García Castellón.