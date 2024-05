Sumar señala a las empresas que se reunieron con Milei: "Es la expresión de la vergüenza"

Sumar carga contra los empresarios que la semana pasada se reunieron con el presidente de Argentina, Javier Milei, y ha definido la imagen del encuentro como "la expresión de la vergüenza de quienes tienen más apego a un mercado sin normas que a las propias instituciones democráticas". Esa reunión, en la que participaron directivos de compañías como Naturgy, Telefónica, Iberia, BBVA, Mapfre o Santander, además de la CEOE, son para la plataforma de Yolanda Díaz "nuestra gran preocupación", por encima incluso del choque diplomático que el presidente argentino provocó este fin de semana, tras acudir a España en un viaje de Estado para participar en un acto de Vox donde llamó "corrupta" a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

La candidata de Sumar a las europeas, Estrella Galán, ha acusado a estas empresas de "poner a España en segundo lugar y situarse fuera de los consensos políticos de nuestro país", criticando que dieran a Milei un "tratamiento de Estado que el propio Milei no dio a nuestro presidente de Gobierno", tal como aseguró en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

"Lo que ha pasado en Vistalegre requiere una reflexión colectiva", ha comenzado la dirigente, que criticó que "esa internacional del odio fue acompañada días antes por parte de los empresarios más importantes de nuestro país, y esa es nuestra gran preocupación", defendió Galán. "La fotografía llena de hombres es la expresión de una vergüenza, de quienes tienen más apego a un mercado sin normas que a las propias instituciones democráticas de nuestro país", ha criticado.

La cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, llega a un desayuno informativo dentro del 'Ciclo especial elecciones al Parlamento Europeo', en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 20 de mayo de 2024, en Madrid (España). El desayuno ha sido organizado por nueva Economía Fórum y está enmarcado en los actos previos a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. 20 MAYO 2024;NUEVA ECONOMIA FORUM;ECONOMIA;DESAYUNO Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 20/05/2024 / ESTRELLA GALÁN;Alejandro Martínez Vélez / Alejandro Martínez Vélez

Galán ha dado su apoyo a la decisión del ministerio de Exteriores de llamar a consultas a la embajadora de España en Argentina, asegurando que le "parece lógico" que "haya consecuencias" cuando "el presidente de un país hermano hable en los términos en los que lo hizo de nuestro presidente". Pero advirtió que "el problema lo tenemos en otra parte", señalando de nuevo en este punto al tejido empresarial español.

"Milei vino, hizo su circo, pero las fuerzas políticas que lo apoyaron directa o indirectamente se quedan en nuestro país", aseguró en referencia a Vox y PP. "Y los representantes de empresas que parece que quisieran que España se pareciera más a Argentina también se quedan", ha criticado. "La imagen de la CEOE en esa reunión con Milei es una de las mayores vergüenzas que podemos sentir, dando al mundo un mensaje sobre nuestras emprresas que considero muy poco positivo"; ha considerado Galán, que ha asegurado que "lo mejor que podemos hacer contra 'los Mileis' es avanzar en derechos, es ganar en derechos para la vivienda, educación o salud".

En respuesta a preguntas de periodistas, Galán llamó a los empresarios a seguir la estela de empresas en Alemania que "han tenido la valentía" de distanciarse del presidente argentino. "Hay modelos en Europa de plataformas empresariales que lo tienen muy claro: con la gente que no respeta los derechos humanos y las condiciones de los países y no respeta a sus estados, no hay foto que hacerse", ha zanjado.

Este domingo, Yolanda Díaz ya se afeó la imagen de los empresarios, aunque sin entrar al ataque directo. "La respuesta más contundente a los insultos de Milei y al poder económico que quiso fotografiarse con él es gobernar más y mejor. Vamos a garantizar lo que más odian: la justicia social, y evitar lo que mas desean: no pagar impuestos", publicó en redes sociales, junto a la imagen de los directivos y Javier Milei.