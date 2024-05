El juez Peinado acepta cinco acusaciones populares: 10.000 euros para actuar contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que tramita la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, ha aceptado por el momento la personación en la causa de hasta cinco acusaciones populares, si bien no todas ellas han logrado a día de hoy aportar los 10.000 euros que se reclaman como fianza para poder desarrollar la acción popular.

Hasta este momento han aportado dicha cantidad -y, por lo tanto, están teniendo acceso a las actuaciones y pueden reclamar al juez la práctica de diligencias- el sindicato de funcionarios Manos Limpias, cuya denuncia dio lugar a las actuaciones, y también el partido Vox y un grupo denominado Movimiento de Regeneración Política de España, una asociación que busca "la supresión de los partidos políticos".

Están también aceptados como acusación por Peinado, aunque aún no han podido reunir el dinero, dos partidos minoritarios y del espectro de la ultraderecha, Iuistitia Europa y Portodos, según consta en el sumario al que ha tenido acceso La Nueva España, del mismo grupo editorial que este diario.

Evitar acusaciones infundadas

Según explica el propio Peinado en los autos en los que acepta las personaciones, la exigencia de fianza en caso de que se ejercite la acción popular tiene como finalidad evitar la utilización abusiva o fraudulenta de la acción popular, es decir, "evitar acusaciones infundadas y garantizar las eventuales responsabilidades económicas en que pudiera incurrir el acusador popular". Aunque no pueda evitarse el posible uso fraudulento de la institución, reconoce el juez, la fianza "es exigible".

Las personaciones se fundamentan en el artículo 125 de la Constitución Española, donde se da legitimidad a cualquier ciudadano español para que pueda personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión.

Vox no necesita presentación, mientras que Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernad, fue recientemente absuelto por el Tribunal Supremo de los delitos de extorsión y estafa, es una organización conocida precisamente por su actividad como acusación popular en causas como Nóos, donde logró sentar en el banquillo a la Infanta Cristina.

En cuanto al Movimiento para la Regeneración Política, su creador es designa Aitor Guisasola, que ejerce como abogado de esta organización y goza de cierta popularidad por su canal de YouTube -'Un abogado contra la demagogia'-, que cuenta con 433.000 suscriptores. Guisasola es el creador del Movimiento Regeneración Política de España, que también cuenta con un canal de Telegram con más de 1.000 seguidores. A través de ambos canales, Guisasola solicitó ayuda para reunir los 10.000 euros que el juez Peinado le había puesto como fianza para poder ejercer la acusación popular contra la esposa del presidente del Gobierno.

Iuistitia Europa y Portodos

Pendiente de prestar fianza está Iustitita Europa, que, según consta en su página web, se presenta a las elecciones europeas del 9 de junio, "para defender la libertad y en contra de la Agenda 2030 de la mano de Luis María Pardo", su candidato.

Sostienen que se financian solo a través de donaciones, que es precisamente como el Movimiento para la Regeneración consiguió reunir los 10.000 euros exigidos por el juez para ejercer la acusación. En su web, Iustitia sostiene estar en contra de "las modificaciones legislativas y decisiones gubernamentales", al considerarlo un "avance del totalitarismo", contra el que debe luchar "la organización ciudadana". "Exigimos conocer la verdad, depurar responsabilidades y garantizar los derechos fundamentales que han sido vulnerados. No nos alineamos con ideologías que enfrentan a ciudadanos", sostienen de cara a la próxima cita electoral.

El otro partido político que ha solicitado personarse en el procedimiento para poder acusar a Begoña Gómez se llama Portodos, que en su página web plantea como primer objetivo la unidad de España y la igualdad de todos los españoles sin ningún tipo de distinción, pidiendo penas máximas para el delito de sedición.

También se muestra en contra de la política del Gobierno de Sánchez en cuanto a Igualdad y anuncia "condenas por denuncias falsas" y la eliminación del Ministerio de Igualdad. Incluso suprimir la Ley de Violencia de Género para sustituirla por una ley que proteja a "todas las víctimas". Propone expulsar a todos los okupas y un "estricto control de la inmigración"

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que podría no exigirse la prestación de fianza a la acusación popular que se persona una vez iniciado ya el proceso. Por esta razón el juez añade en sus autos que se podría llegar a la conclusión de que la exigencia o no de la prestación de fianza en estos casos debería depender en gran medida del momento en el que la acusación popular se persona en el proceso. No obstante, concluye que aun en los casos en los que el procedimiento ya está iniciado ha de exigirse una fianza que evite ese uso abusivo.