ERC y Junts aparcan por un día sus diferencias y celebran la amnistía como una "victoria" contra "el régimen del 78"

Con los sentimientos a flor de piel y la sensación de que el día era "histórico", ERC y Junts han aparcado por un día sus diferencias y han celebrado la aprobación de la ley de amnistía. Una norma que los dos partidos han calificado de "victoria" ante el "régimen del 78" y que han coincidido en considerar un punto y seguido en su camino por la independencia de Cataluña. "Después de hoy la lucha continúa y estamos más preparados", ha exclamado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Una proclama a la que poco después se ha sumado el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián: "Próxima parada, referéndum".

A pesar de que la aprobación definitiva de la norma ha coincidido con la campaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Nogueras ha evitado cualquier reproche a los republicanos y ha hablado de "victoria democrática y colectiva". Así, ha reconocido que todo el mundo ha tenido "su parte de responsabilidad", a diferencia de otras ocasiones en las que había intentado capitalizarlo como un hito de Junts y tratado de ningunear la estrategia negociadora de ERC. Sí que ha puesto en valor, sin embargo, alguno de los pactos alcanzados con el PSOE, más allá de la amnistía, como el hecho de poder usar la lengua catalana en el congreso o la petición de oficialidad en la UE, a pesar de no haberse aún materializado.

"Hoy no se perdona, hoy se gana. Esta ley no es de pacificación, es de reparación de parte de las injusticias cometidas", ha exclamado Nogueras, que ha asegurado que nunca se tendría que haber llegado a necesitar una norma de estas características. "No tendríamos que haber llegado a este extremo si PP y PSOE no hubieran participado activamente de la represión", ha rematado, disparando también contra los socialistas, y criticado al mismo tiempo la transición española y acusado al Gobierno de no aceptar "los estándares europeos" y los "tratados internacionales".

Nogueras, además, se ha mostrado convencida de que la norma es "legal" y ha asegurado que "está diseñada para superar todos los filtros democráticos" de los tribunales europeos. "Que no les guste no significa que no sea legal", ha advertido la portavoz de Junts, en una sesión tensa en la que ha acabado afirmando que los independentistas están "al lado correcto de la historia". Al final de su intervención ha tenido agradecimientos para los líderes del procés, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, presente en el hemiciclo.

Elogio a Puigdemont

Si Nogueras ha agradecido el papel de Oriol Junqueras, Rufián ha hecho lo mismo con el de Carles Puigdemont. Ver al portavoz republicano loando al expresident de la Generalitat no pasa todos los días, ya que históricamente ha sido una de las voces más críticas con él desde dentro del independentismo. Pero hoy para ERC también era un “día histórico” donde la diferencias estratégicas del independentismo tenían que quedar aparcadas ni que fueran por unos minutos. Así, los republicanos han defendido que la aprobación de la amnistía es el fruto de un “independentismo unido” que logra “transcender sus batallas diarias”. “Así de fuertes somos”, ha concluido.

Pero pese a la tregua por un día que se ha escenificado entre ERC y Junts, Rufián sí que ha querido sacar pecho de que su partido fue el primero en apostar por sacar el ‘procés’ de la vía unilateral y colocarlo en la vía de la negociación con el Gobierno. Así, ha reivindicado que se ha acabado demostrando que “Esquerra no estaba equivocada”, aunque durante un tiempo estuvo “muy sola”. Este último comentario es un reproche velado a Junts que, al principio, fue muy crítico con la estrategia de diálogo de los republicanos. Un diálogo que, según ERC, ha tenido su cristalización más importante en la amnistía.

¿Y ahora qué? Para ERC, se abren dos frentes. El primero, lograr que se aplique la amnistía a todos los condenados y encausados. Los republicanos saben que en algunos casos no será fácil, como el que afecta a su president, Oriol Junqueras, o su secretaria general, Marta Rovira. El segundo frente es trabajar para que no decaiga el ‘procés’ políticamente. Aquí seguirán defendiendo que “la próxima parada” es el referéndum. Y si alguien les dice que es imposible, se remitirán a que también se lo decían de la amnistía.