Sánchez asegura que la citación judicial a su mujer busca "condicionar las elecciones" y avisa: "No me quebrarán"

Pedro Sánchez ha utilizado este martes el mismo método de comunicación con la ciudadanía que empleó hace algo más de un mes: una carta abierta a través de su cuenta en la red social X. Entonces acababa de saberse que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada. Ahora, que el juez la ha citado a declarar el próximo 5 de julio dentro del presunto caso de corrupción y tráfico de influencias. Pero ahora el presidente del Gobierno no anuncia que se toma unos días para sopesar en la intimidad si tira o no la toalla. Al contrario. “No me quebrarán”, señala en el texto, donde asegura que la citación a su mujer forma parte de “una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno”.

“Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado”, señala el jefe del Ejecutivo en la carta.