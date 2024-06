La exdirectora de Wakalua confirma reuniones con Begoña Gómez en Air Europa, pero niega que se hablara del rescate

La que fuera directora del hub de innovación turística Wakalua Leticia Lauffer ha confirmado este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo la presencia y participación de la mujer del presidente del Gobierno en dos reuniones celebradas en la sede de Globalia en junio y julio de 2020, unas citas que forman parte de la denuncia que ha dado lugar a la imputación de Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción entre particulares y tráfico de influencias. Sin embargo, Lauffer ha negado que en esos encuentros se hablara del rescate de Air Europa.

Wakalua perteneció a Globalia, la firma dueña de la compañía aérea Air Europa, hasta su venta al Grupo Barceló, que no siguió con el proyecto. Lauffer, a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero se ha descrito como una empleada independiente y situó el lanzamiento del hub de innovación en septiembre de 2019, con ocasión de la participación de Globalia en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo.

En esta ciudad rusa, Lauffer también coincidió con el presunto comisionista de la trama Koldo Víctor de Aldama, a quien también vio en la sede de Globalia en Madrid.

Trato "nada altivo"

También en San Petersburgo conoció a Begoña Gómez, que venía como responsable de la Fundación del Instituto de Empresa Africa Center de la mano del CEO de Globalia Javier Hidalgo, aunque no supo que se trataba de la mujer de Pedro Sánchez hasta el día después. Sobre su trato, en otro momento de su intervención la ha descrito como "cercana, nada altiva, nada de ejercer de mujer del presidente". Fue tan cercana que incluso durante un tiempo intercambiaron mensajes hablando de sus hijas o de sus padres, aunque desde enero de 2020 no tienen ninguna relación.

No era "fantasma"

Sobre Wakalua, aunque ha reconocido que no era estratégica en la facturación de Globalia, sí que ha apuntado que era estratégica desde el punto de vista de innovación, y ha rechazado que fuera una "plataforma fantasma" para otros fines, como ha leído en la prensa: "Wakalua no se ha creado para la señora Gómez, no sé como quiere que lo diga", ha contestado.

También coincidió Lauffer con Begoña Gómez en unos premios Fitur, y no recuerda si en una final de una competición de startup y las dos aludidas en la sede de Globalia, en dos reuniones para proyectos de innovación "que nada tenían que ver con el rescate de Air Europa", ha reietrado a preguntas de la senadora.

La razón de dichas reuniones era impulsar dos proyectos de innovación, uno sobre la España vaciada y otro relacionado con Telefarmacia, un proyecto en el que estaba involucrado el Víctor de Aldama. "Nada que ver con el rescate. No creo que Begoña Gómez fuera la persona para hablarlo", ha añadido, a lo que la senadora de UPN le ha respondido, "de eso se trata, eso es lo que estamos tratando de averiguar".

No conocía a Koldo

Preguntado por Koldo García Izaguirre, el supuesto líder de la trama de compra de mascarillas que se investiga en esta comisión y ex asesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha sido contundente al afirmar que nunca ha tenido contacto con él.

Al ser interpelada al final de la comparecencia sobre si pondría la mano en el fuego por Begoña Gómez o Carlos Barrabés, Leticia Lauffer ha sido categórica: "No pondría la mano en el fuego por nadie, ni por mi exmarido, que mire la que me ha liado, ni por el padre de mis tres hijas: tendría las dos calcinadas", ha asegurado, esta directiva, que alude a una información publicada en un medio de comunicación, que ha calificada como "falsa", en la que su exmarido, "que va a tener una querella cuando pase todo", aseguró que su exmujer había participado en gestiones vinculadas a la compra de mascarillas.