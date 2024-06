Feijóo, bajo la lluvia de Madrid: "Digamos alto y claro que los españoles no avalamos chanchullos"

“Aquí estamos. Que no pasa nada. Hay que resistir hasta el final. Estamos a punto de superar la tormenta”. Alberto Núñez Feijóo se dirigía a los suyos, bajo la lluvia, en una tormenta que se desató en pleno centro de Madrid después de que muchos llevaran un buen rato soportando 35 grados en la plaza de Callao. “Escribió la primera carta, luego escribe la segunda. Que no cuela. Y creen que un mitin aplaudido por los suyos sirve para ahorrarse las explicaciones. No cuela. Que esto es Madrid”, dijo el líder del PP despertando nuevos aplausos con la ropa empapada.

El líder del PP, como viene haciendo estos días, pidió una movilización total este domingo, unificando el voto bajo sus siglas “ante sus tomaduras de pelo, sus desmanes, sus cesiones, su parálisis y su decadencia”. El dirigente conservador acusó al presidente del Gobierno de “haber dejado la nación al servicio del chantaje del independentismo” y pidió a los electores “que no sometan su dignidad y libertad a las cartas de recomendación” del socialista.

La lluvia seguía con fuerza. Y el viento se sumó. “Que no pasa nada, hombre. Las borrascas vienen de Galicia y las tormentas se desatan en Madrid”, decía Feijóo, a pleno grito, mientras continuaba cargando contra Sánchez: “La UE no tolera la corrupción. Ni la corrupción política de la Moncloa, ni la económica. Y le está investigando la Fiscalía europea, que no se entera. Que no son los jueces españoles”. Y volvió a pedir el voto: “Digamos alto y claro que los españoles que los españoles no avalamos chanchullos, que somos gente decente”.

Antes, cuando ya empezó a llover, Isabel Díaz Ayuso volvió a pedir “no caer en los errores de la campaña” de las generales - “no está nada decidido, necesitamos una amplísima mayoría que le demuestre a Sánchez que tiene los días contados-. “No todo vale. Hay que ir a votar. Este domingo puede ser el principio del fin del disparate”, dijo.

También la candidata europea, Dolors Montserrat, intervino en este acto antes de irse al debate de candidatos de RTVE. La dirigente catalana insistió en que “no ir a votar el domingo, pensando que estas elecciones no van con nosotras, sería un error fatal”. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hizo un llamamiento constante: “El que no vaya a votar es votar a Sánchez. Que nadie crea que es no beneficiarle si no vota”.