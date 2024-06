Podemos cierra la campaña con alegatos a favor de la paz y llamando a llenar las urnas de "principios éticos"

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha cerrado este viernes la campaña electoral con varios alegatos a favor de la paz, llamando a parar el "genocidio" en Palestina, con críticas a Albares, Borrell y Von der Leyen, y apelando a llenar las urnas de "principios éticos y convicciones profundas".

La formación 'morada' ha elegido la plaza madrileña de Pedro Zerolo, situada en el barrio de Chueca, para bajar el telón de esta campaña "especial" en un acto en el que han participado la propia Irene Montero, así como la secretaria general del partido, Ione Belarra, y el exvicepresidente y exlíder de la formación, Pablo Iglesias. También han intervenido los dirigentes Isabel Serra, Serigne Mbaye, Pablo Fernández, María Teresa Pérez y Mar Cambrollé.

El primero en intervenir ha sido Pablo Iglesias, que se ha envuelto en un pañuelo palestino y ha expresado el "orgullo" de la formación, reivindicando el papel de Irene Montero dentro del Gobierno. En este contexto, el exvicepresidente ha llamado a "llenar las urnas con memoria, ética, valor y orgullo".

Posteriormente han cogido el micrófono el resto de dirigentes y candidatos, que han hecho varias proclamas a favor de Palestina y el Sáhara, a la vez que han llamado al colectivo LGTBI a llenar las urnas "de orgullo" reclamando el voto para Podemos.

Una campaña en la que se ha vuelto a escuchar a Podemos

Por su parte, la también exministra de Igualdad ha hecho una referencia al madrileño barrio de Chueca, lamentando que hubiera miembros del colectivo LGTBI que durante décadas pasearan de madrugada "con la cabeza agachada". "Para la gente que defiende su derecho a tener una vida digna con derechos, eso tiene que ser el voto en estas elecciones", ha añadido.

A renglón seguido, la cabeza de lista de Podemos ha admitido que esta campaña de las elecciones europeas ha sido "muy especial" porque, según ha dicho, han ido viendo como "mucha gente volvía a escuchar a Podemos" y "las plazas se volvían a llenar de gente que tiene ganas de seguir luchando".

Por ello, ha reivindicado a los dirigentes de Podemos como los que "no tienen problema de llamar genocidio a lo que es un genocidio y los que no guardan silencio cómplice con las desigualdades", agradeciendo a su equipo que hayan "levantado una campaña sin pedirle un euro a los bancos".

"La tarea más urgente es parar el genocidio en Palestina"

En este contexto, ha defendido que "la tarea más urgente" de estas elecciones europeas del próximo 9 de junio es "parar el genocidio" en Palestina, denunciando la "complicidad" que, a su juicio, está teniendo el Gobierno de Sánchez con Israel.

Desde aquí, Montero ha cargado contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por asegurar que España es "neutral" en esta guerra: "Entre los genocidas y un pueblo masacrado, España no es neutral, España está con el pueblo palestino".

Asimismo, la cabeza de lista de Podemos ha criticado a Ursula von der Leyen y a Josep Borrell por su gestión en cuanto a la guerra, llamando a "romper el consenso bélico", insistiendo en su mensaje de que la guerra es la que provoca la inflación y la subida del precio de la energía.

"Me niego a resignarme"

"No sé cuantas veces os han dicho a lo largo de vuestra vida que así es la vida, que los problemas que tenemos no tienen solución, hay una cosa que me ha pasado en todos los debates que he tenido, que en algún momento siempre me decía alguien eso del pensamiento Fisney, ignorancia, 'naif', como si fuésemos ingenuas, pues eso es lo que mueve el mundo, los pueblos, las gentes idealistas", ha proclamado Irene Montero.

Por ello, ha dicho que se niega a resignarse: "Porque si el mundo es desigual, si las cosas no funcionan hay que cambiarlas (...) Por eso el voto tiene que representar principios éticos y convicciones éticas".