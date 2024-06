Cs se queda fuera del Parlamento Europeo y firma su desaparición de las instituciones

Ciudadanos no ha logrado entrar en el Parlamento Europeo. Tras cinco años de travesía por el desierto en el que han ido sumando una derrota tras otra, la formación naranja ha perdido la última representación que le quedaba en las instituciones tras desaparecer del Parlament de Catalunya el pasado 12-M, lo que deja al partido en coma. El candidato al Parlamento Europeo y portavoz del partido, Jordi Cañas, ha admitido que ha sido un resultado "francamente malo" que cierra un "ciclo". Sin embargo, ha asegurado que este "no es el final" de Cs y que el partido "renacerá". Así, ha anunciado que celebrarán un congreso extraordinario tras el verano para recuperar el pulso.

"No vamos a bajar los brazos, no somos de los que se rinden fácilmente", ha sentenciado Cañas nada más conocerse los resultados electorales. No obstante, ha reconocido que no esperaban tal batacazo, sino que tenían la "esperanza" de obtener un eurodiputado y "recuperar ese tono que el partido venía perdiendo desde 2019". El líder naranja 'de facto' ha señalado que el contexto era "muy difícil" y que la contienda electoral se ha entendido como una batalla personal entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, donde no ha habido espacio para las propuestas ni para una formación de "centro".

Todo ello, ha dicho, ha derivado en un "fin de ciclo" que comenzó hace cinco años. En 2019, el partido, entonces liderado por Albert Rivera, logró el 12,18% de los votos, lo que le valió 8 escaños y la tercera posición. Este domingo, los datos han sido muy distintos. Ciudadanos ha cosechado el 0,69 % de los votos, lo que le deja sin ningún representante en el Europarlamento y le sitúa en undécima posición. Así, los naranjas han perdido su último bastión y la "esperanza" de tener un hueco en las instituciones desde el que relanzar el partido. A Ciudadanos solo le quedan ahora 391 concejales repartidos por toda España.

El futuro

"Hace 18 años éramos jóvenes y caminábamos contra el viento. Ahora somos mayores, pero seguimos corriendo contra el viento y vamos a seguir corriendo contra el viento", ha afirmado Cañas, parafraseando la canción Against the wind de Bob Seger, en referencia al "renacer" del partido. El candidato naranja ha asegurado que tras el verano se celebrará una asamblea para que los militantes decidan cuál quieren que sea el futuro de la formación.

En este sentido, Cañas ha confiado en que el ciclo electoral haya terminado y que no se produzca un adelanto de los comicios generales que pille al partido en pleno proceso de refundación. "No tengan ninguna duda de que Ciudadanos renacerá", ha sentenciado.

Cinco años de derrotas

Los comicios de este domingo cierran un ciclo desastroso para Ciudadanos. Fue justo hace cinco años, en las elecciones europeas de 2019, cuando los naranjas tuvieron algo que celebrar en una noche electoral. Alberto Rivera había conseguido hacía unos meses la asombrosa cifra de 57 diputados en el Congreso y en Europa se hicieron con 8 escaños. A partir de ese momento, la formación naranja no ha dejado de encadenar derrotas en las urnas.

La principal se produjo en noviembre de 2019, cuando pasaron de tener 57 asientos en el Congreso a solo 10. Aquel desplome producido en unos pocos meses obligó a Rivera a dimitir. Inés Arrimadas asumió el liderazgo del partido, pero los resultados electorales tampoco acompañaron. En los últimos años, la formación naranja ha ido perdiendo toda la representación en los parlamentos autonómicos y a las elecciones generales del pasado verano optaron por no presentarse directamente.

El golpe mortal se produjo el pasado 12-M, cuando el candidato naranja a la Generalitat, Carlos Carrizosa, no obtuvo representación en el Parlament, donde unos años antes habían logrado ser la fuerza más votada. Cañas asumió 'de facto' el liderazgo de Ciudadanos a las puertas de este último descalabro, después de que el exsecretario general del partido, Adrián Vázquez, dimitiera tras fracasar su intento de cerrar una alianza con el PP de cara a los comicios catalanes del pasado 12-M y a estas elecciones europeas.