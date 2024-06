Junqueras evita el choque con Rovira y la postula como candidata en una repetición electoral

Tras poner fin a un liderazgo de 13 años, Oriol Junqueras es desde el lunes militante de a pie de Esquerra Republicana. Sin embargo, no se ha ido para siempre y está en un "proceso de reflexión" para decidir si se lanza a la carrera para intentar recuperar el liderazgo de la formación en otoño. Todo parece indicar que lo hará. Mientras deshoja la margarita, este miércoles ha concedido su primera entrevista desde que dimitió y, aunque no ha dejado grandes titulares, ha dado alguna pista sobre el terreno por el cual se moverá en los próximos meses. La primera conclusión es que no tiene intención de polemizar ni de ir al choque, al menos en público, con la secretaria general del partido, Marta Rovira.

Pese a haber formado tándem con Rovira durante más de una década, ha acabado enfrentado con ella por el control del partido. Si no cambian mucho las cosas, en el congreso de ERC del 30 de noviembre en el que se escogerán los nuevos liderazgos, se enfrentarán una candidatura con Junqueras al frente y otra sin Rovira pero auspiciada por ella. Pese a esta rivalidad, Junqueras ha eludido el cuerpo a cuerpo. "La quiero mucho, hemos hecho muchas cosas juntos, la querré siempre y le deseo lo mejor a ella y a todos los compañeros de partido", ha expresado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Así, el expresidente de ERC apuesta por no airear los trapos sucios, al menos ante los medios, y buscará librar la batalla desde los muros del partido hacia dentro. Junqueras incluso ha expresado que le parecería bien que Rovira aspirara al liderazgo de la formación o incluso que fuera la candidata de ERC en una eventual repetición de las elecciones catalanas. "En ERC hay gente muy preparada, gente con muchos méritos, Marta Rovira especialmente", ha expresado. Lo que sí ha dado por descartado es que él pueda ser el candidato de una repetición electoral porque ve una posibilidad "remota" que por entonces -en el mes de octubre- tenga aplicada la amnistía. Su previsión es que la justicia le pondrá todos "los palos a la rueda" antes de levantarle la inhabilitación. Rovira tampoco lo tendrá fácil para ser candidata, pero su caso -no ha sido juzgada ni condenada-, ofrece alguna posibilidad más.