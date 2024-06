La Junta de Extremadura se desmarca de Vox y rechaza el cierre de las oficinas de igualdad en la región

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, se ha mostrado tajante este jueves en el pleno de la Asamblea al rechazar de pleno eliminar la financiación a las oficinas de igualdad y violencia de género de Extremadura. "Para este Gobierno, la igualdad y la protección de las mujeres es una prioridad asumida en primera persona por la presidenta María Guardiola", ha subrayado en respuesta a una pregunta formulada sobre este asunto por parte de la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, quien le ha acusado de "ocultar a sus socios de extrema derecha (Vox)".

"¿Por qué tenemos a su socio de Gobierno, a día de hoy, diciendo que hay que cerrar las oficinas de igualdad sin que haya habido una contestación clara tanto por parte de la Junta como por parte del grupo parlamentario popular?", le ha cuestionado. "Estas declaraciones de Vox son profundamente preocupantes, pero más alarmante es el silencio cómplice de ustedes", ha trasladado a los miembros del Ejecutivo.

Sobre esta cuestión, cabe recordar que el diputado de Vox Óscar Fernández pidió el cierre de estas oficinas hace un par de semanas en el hemiciclo, en el transcurso del debate de una propuesta presentada por Unidas por Extremadura, que recibió el apoyo del PSOE, en la que se instaba a la Junta a que el Instituto de la Mujer se implique en las condiciones de trabajo y estabilidad laboral de las oficinas de igualdad y violencia de género.

En su turno de réplica, la consejera ha trasladado a Fernández que en su primera intervención dijo claramente que "no" iban a eliminar la financiación: "Le he dicho que no, no me ha salido muy actuado porque no soy actriz". "Este Gobierno sabe que las oficinas son un recurso de gran valor con el que se trabaja a favor de la sensibilización, la formación y el asesoramiento", ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor el presupuesto de 900.000 euros que recibieron en 2023 para trabajar con las mujeres.

También ha formulado una pregunta en el mismo sentido la diputada del grupo parlamentario socialista Soraya Vega: "Pensamos en hacer o no la pregunta, pero llegamos rápidamente a la conclusión de que sí, de que no son transparentes ni de fiar, así que mucho mejor por duplicado". "¿Comparte todo el Gobierno que las oficinas de igualdad y violencia de género tienen que cerrarse?", ha preguntado la parlamentaria a la consejera.

"Nosotros somos Gobierno y estamos gobernando, ni compartimos ni dejamos de compartir. Trabajamos, planificamos, ejecutamos los proyectos y buscamos mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas, sobre todo, de los que lo tienen más difícil y sin venderlo como ustedes, solo trabajando para quien lo necesita", ha respondido Bazaga. "No condenan, sencillamente porque no pueden y no quieren", le ha afeado Vega.

