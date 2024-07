El Supremo no aplica la amnistía a la malversación y mantiene la orden de detención de Puigdemont

El Tribunal Supremo no aplica la ley de amnistía. Frente a los informes favorables que la semana pasada presentaron tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado, en los que instaban a aplicar la medida de gracia a todos los delitos asociados al 'procés' y el consiguiente levantamiento de las medidas cautelares que aún pesa sobre los líderes independentistas procesados en rebeldía, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el alto tribunal considera que el delito de malversación entra en las excepciones que contempla la propia ley de amnistía.

Solo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se ve beneficiada por la ley, al estar solo procesada por desobediencia por el 1-O, lo que hace que el juez Llarena le levante la orden de detención que tenía pendiente en el caso de que volviera a España. No obstante, en su caso aún tiene pendiente la causa de Tsunami Democràtic, en la que está imputada por terrorismo en la Audiencia Nacional.

Ni el instructor del 'procés' en el Supremo, el juez Pablo Llarena, ni los magistrados de la Sala de lo Penal que juzgaron el caso y dictaron la sentencia en octubre de 2019, entienden que se puede aplicar la amnistía a la malversación, lo que supone que no se puedan levantar las órdenes de detención que pesan contra Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig. Solo una de los seis miembros del tribunal, la magistrada Ana Ferrer, discrepa de sus compañeros y ha formulado un voto particular, al entender que debía aplicarse la medida de gracia a los condenados por el 'procés' también por el delito de malversación y que debían plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Con esta decisión, la Sala de lo Penal decide no archivar la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, al expresidente de ERC Oriol Junqueras y los exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Respecto a las condenas por el delito de desobediencia, en las que no hay problema para aplicar la amnistía y se trata de una pena ya cumplida por todos, la Sala plantean la posibilidad de que las partes soliciten acudir al Tribunal Constitucional a través de una cuestión de inconstitucionalidad. La instructora en el Supremo de Tsunami Democràtic, Susana Polo, no se ha pronunciado, porque aún tiene por recibir escritos de varias de las partes, incluido el del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que comenzó a correr cuando se personó.

El argumento para negar la amnistía consiste en que incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar los delitos de malversación: que se haya realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.

En su auto, el juez Llarena considera ubicadas en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía las acciones y omisiones susceptibles de ser subsumidas en el delito de desobediencia por el que también están procesados los mismos tres encausados, así como Rovira, cuya orden de detención en esta causa se retira, pero "da un plazo de diez días a las partes para que aleguen sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad" respecto a la previsión de la ley de amnistiar la responsabilidad derivada del delito de desobediencia objeto de investigación.

La resolución del instructor del procés, de 46 páginas, realiza un extenso relato de los hechos, con una especial mención a los gastos que conllevó la organización del referéndum ilegal del 1-O que fueron endosados al presupuesto de la Generalitat, porque considera que está claro que se cometió el delito con el propósito de "obtener un beneficio personal de carácter patrimonial", que habrían obtenido tanto el 'expresident' como los responsables de Salud y Cultura.

"Fueron ellos quienes concibieron el plan para lograr la independencia de Catalunya y adoptaron un acuerdo de Gobierno que firmaron todos ellos para asumir determinadas facturas desde sus departamentos", señala. Como consecuencia de ello, agrega que estos "actos de disposición del patrimonio de la administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio".

Endosaron sus gastos a la Administración autonómica "sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público", incide la resolución, y lo hicieron "para no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales, una vez que el Tribunal Constitucional había declarado nulas las previsiones presupuestarias sobre el referéndum".

Informes de las partes

Tanto la fiscalía como los Servicios Jurídicos del Estado, así como todas las defensas, solicitaron que se amnistíe la desobediencia y la malversación a los condenados, como el expresidente de ERC Oriol Junqueras, y a los procesados en rebeldía, el líder de Junts, Carles Puigdemont, al entender que incluso ese delito está incluido en la ley. También solicitaron que se desactiven las órdenes nacionales de busca y captura que pesan sobre ellos.

En contra de la aplicación estaba Vox -que ejerce la acusación popular en la causa del 'procés' y en la de Tsunami- y de Societat Civil Catalana -que ejece la acción popular en la causa abierta por las protestas de la plataforma-. Ambos defienden que hubo enriquecimiento por parte de los encausados y que, por ende, no se les puede perdonar la malversación; tampoco ven viable amnistiar el terrorismo.

La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de Penal del Supremo Joaquín Sánchez-Covisa defienden que la malversación del 'procés' es amnistiable porque no consta ningún enriquecimiento personal por parte de los encausados y porque los hechos probados "no contienen ninguna alusión o referencia a que se hubiere producido una afectación directa o indirecta a los intereses financieros de la Unión Europea". Para el ministerio público, no amnistiar a Puigdemont, a los 'exconsellers' procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, "dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto" en la norma.

Para los condenados por malversación el 'procés', el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la fiscalía también aboga por amnistiarles, aunque recuerda que "el hecho de que los delitos cometidos sean amnistiados por decisión del legislador español no permite poner en duda la legitimidad de las condenas o la de los jueces y tribunales que las dictaron". En la misma línea, la Abogacía del Estado argumenta que se debe aplicar la amnistía a todos ellos porque "la totalidad de los hechos" encajan en los actos recogidos por la ley, al no apreciar ni enriquecimiento personal ni afectación a los intereses financieros de la UE.

En la causa de Tsunami Democràtic abierta en el Supremo, en la que están imputados Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg por los disturbios achacados a la plataforma independentista durante las protestas de octubre de 2019 en respuesta a la sentencia del 'procés', la fiscalía también ha pedido que se les amnistíe del delito de terrorismo.

La defensa de Puigdemont, por su parte, afirmó ante el Supremo en el que asegura que "una lectura desapasionada" de la ley de amnistía "permite manifiestamente su aplicación a los hechos (...) calificados como delito de malversación de caudales públicos" en el auto por el que se le procesó. Su abogado, Gonzalo Boye, también reclamaba "el levantamiento de las medidas cautelares" que le afectan, refiriéndose específicamente a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada en esa resolución, dictada en enero de 2023 tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación.