La exconsejera andaluza Martínez Aguayo defiende que el TC no le ha "indultado ni amnistiado"

La exconsejera andaluza de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que quedó este miércoles en libertad después de que el Tribunal Constitucional la exonerara de malversación por la que fue condenada en el caso de los ERE de Andalucía, defiende que sale de la cárcel "tan inocente" como entró y sostiene que la justicia se ha limitado a darle la razón.

"A mí el Tribunal Constitucional ni me ha indultado ni me ha amnistiado ni me ha dado perdón de ningún tipo, me ha dado la razón en que se han vulnerado mis derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia", mantiene en un vídeo con declaraciones suyas remitido por el PSOE de Andalucía.

La exconsejera, que dice haber afrontado con "gran fortaleza" y "estoicismo" su paso por la prisión, se siente aliviada, contenta y "legitimada", por sus más de 41 años de servicio público y "cumplimiento de las normas", a pedir "el mismo respeto al Tribunal Constitucional por parte de aquellos que también son parte del proceso -como parte acusatoria-", en alusión al PP.

"Cuando les ha dado la razón el tribunal yo he callado, y ahora que no les da la razón deben callar, no deberían estar descalificando a tan alto tribunal, que es el último garante de nuestros derechos, ni deberían estar haciendo ese tipo de críticas y descalificaciones", ha opinado Aguayo, para quien el PP, "si es un partido democrático", debería ser respetuoso con la justicia, "tanto si le dan la razón como si no".

La exconsejera, que fue condenada a seis años de cárcel -desde hace varias semanas quedó adscrita al Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla-, dice que hubo un tiempo en que "no podía creer" lo que le estaba pasando, que ha atribuido a "una estrategia de generar una gran mentira sabiendo que es mentira, con esa falsa moralidad, para destrozar al adversario político, al que se considera un enemigo".

Acusa directamente al PP de estar "claramente en eso porque está en manos de Vox y de la ultraderecha", algo que, confía, no tolerarán las nuevas generaciones. Mantiene que lo ocurrido es un "error histórico" para el PP, un partido del que ha criticado su "evolución": "Yo era amiga de muchos diputados del PP con los que me sentaba a discutir y dialogar para llegar a acuerdos".

Pero quienes firmaron la denuncia, sostiene, "sabían que lo que estaban firmando no era verdad", algo que también sabe, dice, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, porque la actual viceconsejera de Economía y Hacienda ha formado parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya letrada mayor "dijo en un informe jurídico que era imposible la malversación porque los créditos no delinquen".

"Luego han mentido y mienten rotundamente", ha señalado la exconsejera, que ha precisado que "nunca" los han acusado de robar: "Ni la Audiencia Provincial, ni la juez (instructora) Alaya ni el Tribunal Supremo. Somos servidores públicos honrados".

Se ha preguntado por qué el PP, "si tanto dice que quieren recuperar el dinero", no ha ido a pedirlo "desde el minuto uno a los más de 6.500 trabajadores que lo estaban cobrando".

Aguayo, que ha defendido la gestión de los gobiernos andaluces de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha dicho que, si de algo se ha alegrado, es de que su padre, que le inculcó "el sentido de la honradez, la verdad y la dignidad", no viviera para ver lo ocurrido, que ha afrontado con el apoyo de su familia y sus amigos "buscando no perder la salud física, la salud mental ni la dignidad".

Durante el año y medio que ha estado recluida, ha intentado que "no fuera un tiempo absolutamente perdido", porque se niega a pensar que le han "robado un año y medio" de su vida, por lo que, dice, ha intentado ser útil a sus compañeras de prisión, de la que ha salido "más vieja pero más sabia, y con la cabeza tan alta" como entró.