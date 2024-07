Vox pone en jaque sus pactos con el PP: Aragón, Castilla y León, Baleares, Comunitat Valenciana...

Santiago Abascal convocó a su comité ejecutivo nacional "de urgencia" este jueves por la tarde a las 18:30 en la sede nacional del partido. El líder de Vox acusa a Feijóo "de obligar" a sus presidentes a aceptar el reparto de menores migrantes y cita a la plana mayor de su partido para "acordar los próximos pasos".

Acudirán todos los vicepresidentes autonómicos (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Región de Murcia) y el consejero de la Junta de Extremadura, además del resto de la plana mayor de la formación. "Acordaremos los próximos pasos", asegura el partido después de acusar al líder del PP de "haber roto los gobiernos de coalición".

El Gobierno de Aragón, al borde del colapso

El Gobierno de Aragón vive horas decisivas. Nunca antes, en estos once meses de trayectoria, el futuro político de los despachos del Pignatelli estaba tan en entredicho como lo está en estos momentos. El causante de llegar a este punto no ha sido la memoria democrática, con la que el PP transigió sin mayor problema, ni las salidas de tono de las dos consejerías que Vox ostenta (Despoblación y Territorio, del también vicepresidente primero Alejandro Nolasco, y Agricultura, de Ángel Samper), sino que el detonante para la ultraderecha ha llegado con la política migratoria de sus socios populares, motivo por el cual ha dado por "rotos" sus cinco gobiernos de coalición, Aragón incluido, culpando a Feijóo de ello. Informa Alberto Arilla.

El Gobierno de Castilla y León, en el aire

El jueves podría confirmarse el fin de la que ha sido la primera coalición PP-Vox de toda España a nivel autonómico, después de que Mañueco convocase elecciones anticipadas a finales de diciembre de 2021 tras haber roto con su anterior socio, Ciudadanos. Así, en abril de 2022 Juan García-Gallardo se convertía en el primer militante de la formación de Abascal en convertirse en vicepresidente de una comunidad autónoma. Vox controla también tres consejerías: Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Empleo e Industria y Cultura y Turismo. Informa A.B.

PP y Vox no contemplan romper en Baleares

Ni Vox ni PP en Baleares están por la labor de romper su pacto por los diez menores no acompañados que el Govern ha aceptado acoger en las islas. No obstante, ambas formaciones se someterán a lo que diga Madrid y acatarán sus órdenes. Los ultras, pese a las divisiones internas dentro de la formación autonómica, se mantienen a la espera del alcance del órdago del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha dado por rotos todos los pactos de gobierno autonómicos con el PP y ha convocado de urgencia a la dirección del partido. Informa Irene R. Aguado.

Silencio en la Comunitat Valenciana

Incertidumbre en el Palau de la Generalitat. El vicepresidente del Consell, Vicente Barrera (Vox), guarda silencio tras el anuncio de Abascal y nadie de su equipo ha confirmado si la ruptura afecta a la Generalitat Valenciana. En todo caso, tanto Barrera como otros destacados dirigentes de Vox en la C. Valenciana como su síndic en Corts José María Llanos, han venido avisando estos días de que aunque el Consell está "fuerte" y funciona bien, ejecutarían la decisión que adoptara Abascal. El president Carlos Mazón, aseguran en su entorno, no tiene constancia de esa ruptura y no habría hablado aun con Barrera. Igualmente, señalan que sería una "sorpresa" e incluso una "irresponsabilidad" por parte de Vox. Informa Mateo L. Belarte.