Prohens pide a Le Senne (Vox) que dimita y abre la puerta a paralizar la derogación de la ley de Memoria

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, considera que Gabriel Le Senne no puede continuar al frente del Parlament balear después de que Vox haya dinamitado el acuerdo con el PP y abre la puerta a paralizar la derogación de la ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria.

Sin embargo, la líder del PP no ha aclarado qué hará su partido en caso de que Le Senne decida no dimitir y enrocarse en el cargo, tal y como ha apuntado Abascal esta misma mañana. "No voy a responder por el señor Le Senne, deberá ser consecuente ya que la decision de Vox implica también su renuncia a la presidencia del Parlament que obtuvieron gracias a este acuerdo, por lo que nadie entendería cualquier otra cosa ya que Abascal fue muy claro y aquí la unica contraprestación fue la presidencia del Parlament", asegura.

En cambio, la líder del PP mantendrá la segregación lingüística en las aulas porque se trata de una medida ya aprobada y presupuestada en la que la conselleria de Educación ha trabajado durante los últimos meses para poder implementarla en el próximo curso escolar.

Prohens también ha descartado la convocatoria de unas nuevas elecciones porque apuesta por seguir gobernando en solitario, a pesar de estar en minoría, y reivindica que a partir de ahora ya no tienen "ningún compromiso, ni siquiera los 110 puntos acordados" con Vox: "No me planteo convocar elecciones, estoy en condiciones de seguir gobernando y el escenario de estabilidad es el mismo que hace una semana".

A pesar de los "recurrentes momentos de inestabilidad o episodios que no merecen los ciudadanos" de los últimos meses, la presidenta defiende que el Govern ha sido un "agente de estabilidad" al que "nada nos ha distraido" a la hora de cumplir con su hoja de ruta.

La presidenta lamenta que ningún dirigente de Vox se haya puesto en contacto con ella en las últimas horas: "Durante todas estas semanas nadie se ha puesto en contacto conmigo, ni tan solo para amenazarme". En este sentido, considera que Vox deberá explicar "muy bien" por qué rompen de forma unilateral con el PP: "Tendran un problema con la confianza de los ciudadanos".