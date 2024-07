Clavijo avala la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería pero reclama al Estado una respuesta urgente

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, avaló la tramitación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería presentada este lunes en el Congreso de los Diputados por los portavoces de Coalición Canaria, Cristina Valido, Partido Socialista, Patxi López, y Sumar, Íñigo Errejón, pero insistió en la vía "del Decreto Ley para atender la emergencia humanitaria en las Islas".

El jefe del Ejecutivo canario, que asistió al registro de la iniciativa en las Cortes junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y al titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reconoció "todo el trabajo y la implicación, en primer lugar de las fuerzas políticas canarias, que firmaron el Pacto por la Migración, salvo Vox, también de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y del Estado, entidades del tercer sector, por entender y atender el drama humanitario de los casi 6.000 niños y niñas que permanecen en las islas y los que las previsiones apuntan pueden llegar a partir de agosto".

Sin embargo, Fernando Clavijo, reconoció que "estamos ante un paso muy importante y no cabe duda de la necesidad de que haya una reforma de la Ley de Extranjería, pero no sabemos si su tramitación llegará a tiempo. Canarias -incidió- no puede seguir esperando, necesita una respuesta inmediata que solo puede garantizar un Decreto Ley".

Canarias cuenta ahora mismo con una red de recursos de acogida de menores no acompañados que superan los ochenta centros, una situación que el presidente de Canarias insistió podría "agravarse" a partir del mes de agosto cuando se incrementa la llegada de embarcaciones a las islas. En este sentido, confió en que "haya un amplio respaldo a esta proposición de ley, el mismo que ha habido en Canarias y que es un ejemplo más del modo canario de hacer política y de alcanzar acuerdos sobre asuntos como este que dan respuesta a un drama humanitario, pero sigue habiendo fuerzas como Vox, que ya han anunciado que pondrán todos los impedimentos legales para que esta iniciativa no vea la luz".

Fernando Clavijo (i), en la reunión mantenida este lunes en el Congreso de los Diputados en Madrid. / LP/DLP

Por este motivo, recalcó en la necesidad de que el Estado se abra a una vía paralela, la del Decreto Ley, que permita "ser más ágiles y más garantistas", en definitiva, que "garantice la distribución equitativa de los niños y niñas que llegan a las islas entre todos los territorios, blindando así los derechos de la infancia, los tratados internacionales, una atención digna y un proyecto de vida que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario".

La base de la Proposición de Ley registrada hoy en el Congreso de los Diputados e tras meses de trabajo del Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado Estado para la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería reconoce su aplicación solo en los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, en estos momentos Canarias, Ceuta y Melilla. En la situación actual supondría la salida de las islas a otros territorios de aproximadamente 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022, así como, de los que lleguen siempre que se supere el cupo. En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio será cuando esté por encima del 150 % de su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.