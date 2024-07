El Gobierno y Coalición Canaria registran la reforma de la ley de extranjería sin esperar al PP

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han registrado, junto con Coalición Canaria, la proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería que obligaría entre todas las comunidades al reparto de casi 3.000 menores extranjeros que están en Canarias. Cinco días después de la conferencia sectorial en la que los consejeros del PP pidieron más tiempo para analizar la norma propuesta por el Ejecutivo y que cuenta con el visto bueno del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, el Ejecutivo ha tomado la decisión de empezar la tramitación de la ley, aunque admiten que no tienen los apoyos necesarios para sacarla adelante sin los de Alberto Núñez Feijóo.

Desde hace meses, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha venido negociando con Clavijo, que gobierna en coalición con los populares, para buscar una solución permanente a la crisis migratoria que se está viviendo en las islas Canarias, donde hay acogidos cerca de 6.000 menores extranjeros cuando las instalaciones solo tienen capacidad para 2.000. El acuerdo, alcanzado hace ya unos meses, pasa por una reforma de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de estos niños entre todas las comunidades autónomas.

La propuesta, según ha explicado este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, modifica el artículo 35 de esta norma, el referido a los menores extranjeros no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a acoger a un número determinado de menores, según una serie de criterios, cuando un territorio de acogida supere el 150% de su capacidad. En este sentido, ha apuntado que en el plazo de 12 meses se deberían repartir cerca de 4.000 menores por todo el territorio español y que todos los nuevos niños y niñas que lleguen al archipiélago deberán ser derivados en el plazo de 15 días al resto de comunidades. Además, ante la duda de si un extranjero es menor de edad o no, deberán ser las autonomías receptoras las que realicen las comprobaciones pertinentes.

El funcionamiento

El sistema de reparto de estos menores se deberá acordar en la conferencia sectoria de juventud e infancia en el plazo de tres meses tras la aprobación de la ley. Será en este órgano donde se pacten los criterios para decidir cuántos niños debe acoger cada territorio. Sin embargo, la norma establece que ante la falta de acuerdo la distribución de los menores se hará en función del entendimiento que se llegó en 2022.

Torres ha defendido que se trata de "una medida de emergencia, de urgencia y justa", por lo que ha pedido al PP que la apoye en el Congreso para que pueda ser aprobada lo antes posibl "por el interés del menor" y por solidaridad con una comunidad que está soportando "individualmente" el peso de la migración.

No obstante, las autonomías del PP decidieron no abordar esta propuesta en la reunión de la pasada semana al asegurar que no tuvieron tiempo suficiente de analizarla y criticaron la falta de financiación. A este respecto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que la norma lleva aparejado el mismo mecanismo de financiación que el pacto que se alcanzó en 2022 para el reparto de 400 menores de manera anual.

Un reparto insuficiente

El único acuerdo que se alcanzó el pasado miércoles fue reactivar el reparto de los 347 menores, pactado hace dos años, que corresponden a 2024. Las comunidades autónomas del PP votaron a favor por solidaridad y tan solo se abstuvo Catalunya, gobernada por ERC. El reparto de este año quedó suspendido en una reunión anterior debido a la oposición de los consejeros populares al enterarse de que el Gobierno había negociado con Canarias una reforma de la ley de extranjería. No obstante, este sistema es bastante deficiente. En 2023 solo se cumplió el 10% de los traslados acordados y aún están pendientes un 40% de los que corresponden a 2022, el primer año que se acordó este reparto.