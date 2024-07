Vox amenaza con extender la ruptura a los ayuntamientos: “De los que digan traed a los menas, saldremos"

Vox continúa justificando su decisión de haber roto los acuerdos de gobierno con el PP en cinco comunidades autónomas: “Lo hicimos por respeto a nuestros principios, nuestros votantes y para cumplir con las promesas electorales”, insistió el portavoz nacional, José Antonio Fúster en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de acción política del partido. Ya han pasado unos días de resaca de la inesperada ruptura regional y en Vox advierten de que podría ir a más. Aunque circunscriben la decisión -por ahora- a las autonomías, el portavoz dejó claro que “si hay algún ayuntamiento en el que gobierne Vox con el PP y el PP diga traednos a los menas, Vox saldrá inmediatamente de ese ayuntamiento”.

Sobre el papel que jugará a partir de ahora la formación de Santiago Abascal en las CCAA, Fúster volvió a repetir que harán “una oposición contundente” que tiene la posibilidad de “negociar” desde fuera, aunque el líder del partido aseguró el viernes que ahora lo podrá hacer “volviendo al discurso auténtico” y con “planteamientos totales”. Es decir, sin las cesiones que implica formar parte de una coalición.

Vox sigue culpando a Alberto Núñez Feijóo de lo sucedido. “Las CCAA no querían acoger menas. Y así nos lo han trasladado muchas veces. Nos decían que no iban a aceptar. Que el PP no aceptaría el reparto. ¿Qué ha ocurrido entonces?”, se preguntó el portavoz nacional mirando, una vez más, al presidente del PP. Ya Abascal dijo en su comparecencia de la semana pasada que es Feijóo “el que ha roto los gobiernos” por “imponer” a sus barones una acogida de menores migrantes en Canarias que las CCAA no querían.

El partido de ultraderecha recalcó que todos los pactos suscritos con el PP sí hablaban de acabar con la inmigración ilegal y el efecto llamada y, a su juicio, la decisión de la conferencia sectorial del pasado miércoles en Santa Cruz de Tenerife camina en dirección opuesta. “No vamos a ser cómplices de que España sea la puerta de entrada más grande de Europa de inmigrantes ilegales. Son nuestros principios. Y nuestra única política es proteger las fronteras de la inmigración ilegal y apostar solo por la inmigración legal y ordenada”, zanjó Fúster.

Los reproches hacia el PP se repitieron exactamente igual que la semana pasada. Para Vox, los conservadores “llevan meses de acercamiento al PSOE” -aunque sea por la puerta de atrás- pactando no solo el TC en su día y recientemente el CGPJ, sino los grandes cargos en Europa (con un gran pacto entre populares y socialdemócratas y evitando a la extrema derecha) y ahora el reparto de menores que siguen esperando una solución humanitaria en las islas.

Lo que también repitió el portavoz una y otra vez -lo hace también Abascal y el resto de dirigentes- es que “la inmensa mayoría” de esos migrantes no son en realidad menores de edad. “Lo hemos visto en Aragón con las pruebas que demuestran que son mayores de edad. Y por eso no vamos a contribuir a la inseguridad y a la degradación”, dijo Fúster, poniendo en duda también que muchos de los países de los que huyen esas personas están en una situación de guerra o de otros conflictos que les obligan a salir huyendo.

Atentado contra Trump

El portavoz de Vox también se pronunció sobre el atentado contra el expresidente de EEUU, Donald Trump, al que hirieron levemente este fin de semana en un intento de asesinato que están investigando las autoridades del país. Para Vox es el resultado del “peligro que tiene la izquierda desastrada en Estados Unidos y en el resto del mundo”, asegurando que son los líderes conservadores “los que sufren los atentados” y culpando al discurso de la izquierda de los ataques.