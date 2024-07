Los reproches entre Sánchez y Feijóo auguran desacuerdo sobre el reparto de menores

El Congreso de los Diputados ha vivido este miércoles un anticipo del debate que el próximo día 23 se producirá sobre la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma de la ley de extranjería y el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Y todo hace augurar que el próximo martes será imposible un acuerdo de mínimos entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, que permita la aprobación de la propuesta pactada entre Canarias y el Estado, y en consecuencia la posibilidad de resolver la emergencia que vive el Archipiélago y empezar a distribuir algunos de los casi 6000 niños y niñas que ahora tutela la comunidad autónoma, y los que desde ahora vayan llegando a las Islas.

Los reproches que se han cruzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia de política migratoria durante el pleno en el que el presidente comparecía para dar cuenta de los últimos Consejos Europeos y para presentar su Plan de Acción por la Democracia, prácticamente dejaron sellada la puerta a un entendimiento y a que los populares respalden la iniciativa, o al menos a que permitan con su abstención la tramitación parlamentaria de la misma toda vez que el Gobierno no cuenta con el apoyo de algunos de sus socios de investidura como es el caso de Junts.

Sánchez apeló reiteradamente al “drama” y a la “emergencia” que afecta a Canarias para acusar a Feijóo de “falta de compromiso” con los menores y reclamándole “coraje” para apoyar la reforma propuesta y a que “demuestre con hechos que ha roto con Vox”. “Por sentido de Estado, por solidaridad y por humanidad respalden la reforma de la ley de extranjería porque es un problema estructural. Es una crisis humanitaria y está en Canarias”, pidió Sánchez. Pero el líder popular apenas dejó resquicio alguno a una posible colaboración, reiterando su posición de que es responsabilidad del Gobierno solucionar el problema actuando en origen y que impida la llegada de inmigración irregular a las costas canarias, al tiempo que exigiendo la declaración de “emergencia migratoria nacional”, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes “urgente”. “Solidaridad sí, seguridad también”, afirmó Feijóo.

Aunque Sánchez eludió en su intervención inicial referencia alguna al problema de los menores migrantes en Canarias, la mayoría de portavoces sí se hizo eco del debate nacional a este respecto y lanzaron distintos mensajes para buscar una solución. Sin embargo, en su turno de réplica, sí entró de lleno en la materia y expuso el objetivo del Ejecutivo, en colaboración con el Gobierno de Canarias, y la necesidad imperiosa de la reforma de la ley de extranjería como única respuesta a la situación en las Islas.

De hecho, nunca hasta este miércoles Sánchez se había referido de forma tan explícita y extensa al problema de la infancia migrante no acompañada y al colapso de los recursos de acogida de la comunidad canaria, señalando que es un “problema estructural”, que el mecanismo de solidaridad voluntaria por parte de otros territorios del Estado había fracasado, y que se hace necesaria, por tanto, una nueva forma de abordar el asunto mediante la reforma legal que permita la distribución reglada y obligatoria de los menores que acoge Canarias entre todas las regiones.

“Es un debate complejo, necesario y urgente desde el punto de vista de lo que está viviendo Canarias, y ojalá distintos grupos puedan admitir a trámite la proposición de ley para luego incorporar algunas cuestiones que los grupos planteen”, afirmó el presidente en una de sus respuestas.

Solidaridad y seguridad

El presidente reclamó el apoyo de todos los grupos a la iniciativa que se votará el día 23, pero se centró sobre todo en el PP y en su líder para intentar que este clarificara su posición a la vista de la ambigüedad que ha mostrado al respecto, así como al hecho de que las comunidades gobernadas por

los conservadores tampoco se pronunciaran durante la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia de la semana pasada en Tenerife. Lejos de despejar dudas de una manera explícita, Feijóo se mantuvo en su conocido discurso de mostrar “solidaridad” con Canarias, pero culpando al Gobierno de la situación en las Islas y dando a entender que el reparto obligatorio no es una solución. El mensaje de Feijóo fue claramente de que no está dispuesto a participar en lo que su partido califica de “parche”. “Ni todos los inmigrantes son hermanitas de la caridad, ni todos van violando a mujeres por la calle, ni se les puede abrir las puertas sin respeto a la ley, ni se les puede dejar ahogarse. Usted no ha hecho nada”, dijo antes de reprocharle que el Ministerio de Defensa no ceda sus “instalaciones en desuso” en Canarias para acoger menores, y señalar que “todo lo han hecho las comunidades autónomas”.

Ambos dirigentes se reprocharon precisamente los casos en que, en los acuerdos de 2022 para el reparto voluntario aún en vigor, algunas comunidades gobernadas por sus respectivos partidos políticos no acogieran a ningún menor. Sánchez habló de Madrid y de Galicia, y Feijóo de Navarra, Cantabria, Baleares o La Rioja. “¿De qué solidaridad nos habla usted?”, lanzó el líder popular, mientras Sánchez hizo lo propio en otro sentido: “¿Por qué dicen que sí a menores ucranianos y no a menores africanos?”. Recordó entonces el presidente que con el mecanismo actual, de los 373 traslados acordados el año pasado, solo se han realizado 63.

Traición a Canarias

Sánchez explicó que la filosofía del reparto vinculante recogido en la reforma de la ley de extranjería en la misma del Pacto de Migración y Asilo de la UE que el PP sí apoyó y que “se resume en la palabra solidaridad”, preguntando a Feijóo las razones que le “impiden apoyar ahora en España lo que apoyaron en Bruselas”. Y tras reprochar también a Feijóo que mantenga la misma posición que Vox reclamando la intervención de la Armada para evitar la llegada de embarcaciones don migrantes a Canarias, aseguró que “si usted se borra del acuerdo o impide su tramitación parlamentaria estará traicionando no solo a Canarias, sino a también a Ceuta, Melilla, y de todas las comunidades a las que la geografía pone en primera línea del drama migratorio”.

Sánchez ofreció también, en respuesta a la intervención de la diputada de CC, Cristina Valido, “toda la solidaridad y el compromiso del Gobierno de que vamos a hacer todo lo necesario para resolver esta situación”, y recordó otras “situaciones adversas parecidas, muy dramáticas” como las de Ceuta o en Andalucía en distintos momentos, en las que “logramos encontrar una solución”, “El Gobierno de España va a estar del lado de Canarias, de su Gobierno para dar una solución a una situación crítica que necesita del compromiso político de todos”, aseguró el jefe del Ejecutivo central, recordando la sintonía que en este sentido mantiene con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Sánchez se mostró especialmente duro con el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque en muchos momentos identificó el discurso de esta formación con el del PP. Avisó al líder al dirigente ultraderechista de que no va a sacar “rédito en forma de votos”, reprochándole el sentido “xenófobo” con el que se refiera a los menores migrantes con el acrónimo ‘menas’. Sánchez denunció las “mentiras xenófobas y racistas” que asegura que difunde Vox cuando habla de inmigración, y dijo que “ahí radica su drama, señor Abascal, que a usted le hunde la moral que este no sea un debate ganador en España, como lo es por desgracia en otros países”.

