ERC no descarta un acuerdo "inminente" con el PSC pero avisa de que quedan "más que flecos"

La reunión de este miércoles en Barcelona entre los presidentes de la Generalitat Pedro Sánchez y Pere Aragonès ha supuesto un espaldarazo a las negociaciones entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Tanto es así es que la portavoz del partido, Raquel Sans, ha explicado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser que su partido valora "positivamente los gestos de esta semana". Gestos que han supuesto las transferencias de nuevos recursos para la Generalitat -para Rodalies, sobre todo- o de nuevas competencias como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pese a ello, ha advertido de que quedan "más que flecos" para pactar con el PSC una investidura.

El punto clave de la negociación es la nueva financiación que los republicanos quieren para Cataluña. Una nueva financiación que reclaman que se asemeje al concierto económico vasco por el que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos que se pagan en Cataluña, algo que parece poco asumible para el PSC, y de rebote, para el PSOE. Sans ha dicho que esta cuestión es "fundamental" y que, pese a que se ha avanzado, no está cerrada. Así, ha vuelto a insistir en que, para su partido, la clave es que la Generalitat tenga la "llave de la caja". Es decir, una soberanía fiscal mucho más avanzada de la que dispone ahora.

Sans ha llegado a considerar que el acuerdo pueda llegar de "forma inminente", pero no tanto porque ya esté maduro, sino porque su partido se ha fijado el 31 de julio como el límite para cerrar un pacto. Es decir, si ERC no llega a un acuerdo con el PSC antes de esa fecha, se levantará de la mesa e invitará a los socialistas a buscar otros socios como por ejemplo Junts o el PP y Vox. "Si nosotros no somos capaces de alcanzar el acuerdo que sea bueno para los intereses de Cataluña, pues obviamente el PSC dispone de otras mayorías y queremos darles margen", ha dicho la portavoz. Los seis próximos días, pues, serán claves.

El papel de las bases

Si eventualmente ERC y el PSC llegaran a un pacto, eso no garantizaría automáticamente la presidencia a Illa. El tema es que los republicanos se han comprometido a someter el acuerdo a votación de entre sus bases, lo que dará a los militantes la última palabra. Sans no ha querido hacer pronósticos sobre en qué sentido se pronunciará la militancia, pero ha advertido de que existe "desconfianza" hacia los socialistas porque en el pasado han protagonizado varios "incumplimientos" de acuerdos de anteriores.

ERC busca utilizar a su militancia como medida de presión para que el PSC ofrezca una financiación ambiciosa. Es decir, advierten a los socialistas de que, si no alcanzan un "buen acuerdo", los afiliados lo tumbarán. I si lo tumban, el PSC se quedará sin investidura, como mínimo con los votos de ERC. Si pasara esto, al partido de Illa aún le quedaría la posibilidad de ir a buscar otras mayorías mirando a Junts o al PP y a Vox, pero estas alternativas ahora mismo se antojan muy complicadas. Tanto, que el PSC ha centrado toda la negociación en ERC y los Comuns para un pacto de izquierdas y no ha abierto ninguna otra conversación en paralelo con otros partidos.