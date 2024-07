El PSC y ERC intensifican las negociaciones centrados en la carpeta de la financiación

La reunión del miércoles en Barcelona entre los presidentes de la Generalitat Pedro Sánchez y Pere Aragonès ha supuesto un espaldarazo a las negociaciones entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Los dos partidos han vuelto contactar este jueves para intensificar la negociación y lo seguirán haciendo en los próximos días centrados en el principal aspecto que queda por desencallar: la nueva financiación de Cataluña. Fuentes de las dos partes aseguran que se ha avanzado en este punto, pero que aún no hay acuerdo.

Que la reunión de Sánchez y Aragonès ha remado a favor del pacto lo confirman los propios republicanos. La portavoz del partido, Raquel Sans, ha explicado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser que su partido valora "positivamente los gestos de esta semana". Se refiere no solo al encuentro entre presidentes, que sirvió para desencallar nuevas competencias para la Generalitat como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), sino también las transferencias de nuevos recursos a Catalunya -para Rodalies, sobre todo-.

Sans no ha descartado que el acuerdo sea "inminente", entre otras cosas porque ERC se ha dado de plazo hasta el 31 para llegar a un pacto y para esto quedan solo seis días, pero ha advertido de que quedan "más que flecos" para cerrar un acuerdo. El punto clave de la negociación es la nueva financiación que los republicanos quieren para Catalunya. Un nuevo sistema que reclaman que se asemeje al concierto económico vasco por el que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos que se pagan en Cataluña, algo que parece poco asumible para el PSC, y de rebote, para el PSOE.

Sans ha dicho que esta cuestión es "fundamental" y que, pese a que se ha avanzado, no está cerrada. Para su partido la clave es que la Generalitat tenga la "llave de la caja". Es decir, una "soberanía fiscal" mucho más avanzada de la que dispone ahora. Fuentes republicanas consultadas por El Periódico confirman que este es el gran fleco pendiente. Una voz conocedora de las conversaciones lo resume así: "El techo de lo que propone ERC es demasiado alto para el PSC, y el suelo que lo que propone el PSOE es demasiado bajo para ERC". En la medida que puedan acercar posiciones, el pacto final estará más cerca.

Modular el discurso

Desde hace unos días, los republicanos han modulado sus exigencias en este sentido. Insisten en que el objetivo de la financiación sigue siendo llegar al concierto económico, pero lo plantean como algo gradual. Es decir, aceptan que sea un proceso. Así, ya a principios de semana los negociadores republicanos circunscribieron sus exigencias en conseguir "un paso adelante hacia la soberanía fiscal". El miércoles, en una entrevista en EL PERIÓDICO, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también utilizaba una expresión similar razonando que su partido busca un "paso importante" que implique "más soberanía".

Mientras ERC se ha prodigado más en público sobre el estado de las conversaciones, el PSC se ha autoimpuesto el silencio. Los socialistas admiten que las negociaciones también avanzan, pero consideran que tan solo desde la discreción podrán llegar a buen puerto. Además, saben que la investidura de Illa no solo estará garantizada con el acuerdo con ERC. Ese solo será el primer paso. El siguiente será que los militantes republicanos avalen el pacto en una consulta interna, y eso no está tan claro que ocurra.

Junts asoma la cabeza

Que la reforma de la financiación está de moda no solo lo prueba la negociación entre ERC y el PSC. Este jueves también Junts ha puesto la cuestión encima de la mesa, en su caso como condición sine quan non al presidente Pedro Sánchez si quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Así lo ha ratificado este jueves desde el pleno del Parlament el diputado posconvergente Salvador Vergés: "Si Catalunya no tiene la llave de la caja, España no tendrá presupuestos".

Las palabras de Vergés no deben interpretarse solo como una condición a Sánchez. También son un intento de Junts de no quedar desdibujada en las negociaciones de investidura que tiene ERC con el PSC. ERC, a cambio de investir a Illa, también exigen tener "la llave de la caja". Por lo tanto, Junts no puede permitirse que Esquerra lidere en solitario esta demanda y también tratan de tener su papel. En definitiva, ERC condiciona la investidura de Illa a la nueva financiación, y Junts a los presupuestos generales.

