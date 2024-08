Las cinco conexiones del empresario Barrabés con Begoña Gómez que han convencido a Peinado para imputarle

La instrucción del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que cuenta con dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones prestadas en la causa, ha convencido al instructor del caso Begoña Gómez a citar como investigado este jueves a Juan Carlos Barrabés, el empresario que fue recomendado en concursos públicos con sendas cartas de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"De las diligencias hasta ahora practicadas, en concreto los informes de la UCO de 14 de mayo y 2 de julio, en conjunción con la declaración testifical de Barrabés, permiten colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados a Begoña Gómez, por lo que procede el cambio de su estado procesal al de investigado", decía de forma literal la providencia con la que fue imputado "como partícipe" de los mismos delitos que se atribuyen a Gómez: tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Este periódico ha analizado los citados informes de la Guardia Civil, que aluden de forma expresa a cuatro conexiones profesionales con la mujer del presidente del Gobierno, a las que habría que añadir una quinta, que se conoció tras la declaración de Barrabés: que este empresario había acudido a Moncloa a reunirse con Gómez. Y en alguno de estos encuentros habría coincidido con Pedro Sánchez.

Primera conexión

La primera de las conexiones que destaca el informe de la UCO de 14 de mayo es la participación de Barrabés en la empresa Wakalua, una filial de Air Europa que fue promovida por el ex consejero delegado (CEO) de Air Europa Javier Hidalgo y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili. Este empresa se habría comprometido a financiar con 40.000 euros el África Center del Instituto de Empresa (IE), cuya directora era la propia Begoña Gómez. Sin embargo, finalmente solo habría abonado 1.716 euros. La Guardia Civil constató que la mujer de Sánchez acudió el 5 de marzo de 2020 a Londres como responsable del África Center, un viaje que fue patrocinado por la filial de Air Europa. El juez Peinado ha citado como testigo el 26 de agosto a la exdirectiva de Wakalua Leticia Lauffer.

La segunda conexión entre Barrabés y Gómez que destaca la UCO en su informa es que la mujer de Sánchez inauguró el evento del Grupo Barrabés denominado 'Mañana' que tuvo lugar en la Feria de Madrid (IFEMA). En el documento se incluyen diferentes imágenes, que prueban la participación de Begoña Gómez en esta actividad, a la que acudió Barrabés, que se desarrolló entre el 12 y el 14 de junio de 2019.

La tercera conexión entre ambos investigados son las dos cartas que la investigada firmó, en calidad de codirectora del Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en recomendación de una UTE en la que participaba la empresa Innova Next SLU, propiedad de Barrabés, que se hizo con ambos concursos públicos de la empresa Red.es.

Contratos de Red.es

Con respecto a uno de los contratos de Red.es, la Guardia Civil concluyó, en términos generales, que se realizó "aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. No obstante, los agentes destacaron la relevancia de "los juicios de valor" en los concursos analizados.

La UCO señala una cuarta relación entre Barrabés y Begoña Gómez: la Cátedra de Transformación Social Competitiva, también de la Complutense, de la que era directora: "En lo que respecta al profesorado vinculado a esta cátedra, se encontrarían, entre otros, Juan Carlos Barrabés (Fundador de Barrabés.biz) y Luis Miguel Ciprés (consejero delegado de Barrabés.biz), ambos vinculados al Grupo Barrabés. En relación con este último, según consta en su perfil de Linkedin, llevaría vinculado a este grupo empresarial desde, al menos, el mes de septiembre de 2013", dice de forma literal el oficio policial. El juez Peinado ha citado como testigo el 26 de agosto a Ciprés.

El consejero delegado de Barrabés, Luis Miguel Ciprés, a su salida tras ser interrogado del 'caso Begoña Gómez', / Alejandro Martínez Vélez

"A este respecto, significar que la colaboración de Juan Carlos Barrabés con el Máster no se circunscribiría únicamente a su labor docente, sino que se habrían utilizado las instalaciones del Grupo Barrabés para la realización de otros actos y/o actividades", prosigue la UCO.

La quinta conexión que ha convencido al instructor para imputar a Barrabés es que este empresario reconoció en su declaración como testigo que acudió a Moncloa a reunirse con Begoña Gómez, y que en alguno de estos encuentros coincidió con Pedro Sánchez.

El abogado Ignacio Arsuaga, presidente y fundador de Hazte Oir / Mariscal

De todas estas conexiones será interpelado Barrabés, que como investigado tiene derecho a negarse a declarar ante las preguntas de Peinado y de las acusaciones populares, que ejercen las asociaciones Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias y el Movimiento por la Regeneración Política de España, así como el partido político Vox.

El abogado de Barrabés presentó un recurso en el que reprocha al juez que "de haber razones para ello, en su caso, debería de haberse interrumpido su declaración en calidad de testigo y requerir a este para que designase abogado" para ser imputado.

"Lo que evidencia no haber procedido de ese modo es que no existieron motivos para hacerlo durante su declaración, ni tampoco los hay tan solo cuatro días más tarde para llamar de nuevo a Juan Carlos Barrabés, ahora como investigado, puesto que no existe elemento alguno que lo justifique", prosigue el escrito, que concluye que "carece de cualquier justificación citarle ahora en calidad de investigado por el contenido de los dos informes de la UCO que obraban en la causa y que no sirvieron para hacerlo en la primera ocasión que declaró como testigo".