Puigdemont asegura que está en Bélgica y acusa a los Mossos de desatar una "ola represiva"

Poco más de 36 horas después de haberle perdido la pista, el expresident Carles Puigdemont ha emitido un comunicado en las redes sociales en el que asegura que está en Waterloo (Bélgica), aunque no muestra pruebas de ello, y acusa a la Conselleria de Interior y a los Mossos d'Esquadra de haber "desatado una oleada represiva" para tratar de detenerle.

Así, en su primer mensaje después de haber burlado a un dispositivo formado por más de 602 agentes policiales, ha acusado a los mandos de los Mossos de hacer "una de las ruedas de prensa más deplorables" en la que, a su juicio, se ha mostrado la "caza de brujas" que se ha emprendido contra su círculo de confianza y personas que le acompañaron en su reaparición y posterior fuga en Barcelona -hasta tres Mossos han sido detenidos- por parte de "los ámbitos políticos que se llenan la boca de lucha antirrepresiva".

"La oleada represora que ha desatado el conseller Joan Ignasi Elena y el comisario en jefe de los Mossos es digna de Marlaska o Zoido", ha añadido en el escrito, en el que no menciona en ningún momento al Gobierno del PSOE, ni tampoco al PSC.

Según Puigdemont, las explicaciones dadas este viernes por la cúpula de Interior, que le ha acusado de haber tenido un "comportamiento impropio" de quién ha sido la máxima institución de Cataluña y de buscar "deslegitimar" la investidura de Salvador Illa como nuevo president, responden a una "pataleta al ver que el espantoso, incomprensible y a veces delirante dispositivo policial no lo ha entendido nadie y solo ha servido para molestar los ciudadanos".

Sin escolta

El líder de Junts, que niega haberse puesto un sombrero de paja, ni haberse escondido en un maletero, al tiempo que afirma que nunca ha residido en Hamburgo, "cosas que se inventan en los atestados policiales y tienen siempre aquello de la 'presunción de veracidad'", también ha reprochado a la conselleria que no le hubieran puesto escolta en el extrajero. En su opinión, esto hubiera permitido a la policía catalana saber "en todo momento" su recorrido por Barcelona y Cataluña, sin necesidad de recurrir a un dispositivo policial de estas características.

Además, Puigdemont ha acusado a Interior de haber gastado "inútilmente dinero público" con la operación 'Jaula' que pretendía detenerle, y ha dicho que estos recursos "harían más servicio combatiendo la delincuencia y el crimen organizado que no persiguiendo políticos que no tienen ni una sola condena y castigando agentes de los Mossos d'Esquadra por su compromiso cívico, y no para que hayan cometido ningún delito".

"¿Cuántas órdenes de detención hay en estos momentos vigentes contra ladrones, violadores, narcotraficantes y asesinos? ¿Y cuántos dispositivos como el de ayer se están montando? ¿No los cae la cara de vergüenza?", se pregunta en este mismo mensaje, en el que recuerda de que se trata de un dispositivo que el cuerpo usó durante los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, cuando él era president.

La operación 'Jaula' y el papel de Trapero

Una actuación de la que asegura que se siente muy "orgulloso" y que considera que fue hecha "con gran responsabilidad y sentido de la institución" por parte del entonces mayor Josep Lluís Trapero. Una alusión que sorprende por la mala relación entre ambos desde el referéndum del 1 de octubre y por el momento en el que la hace, ya que muy previsiblemente será nombrado nuevo jefe de los Mossos en los próximos días, tal y como prometió Illa durante la campaña electoral.

"Cuando se decidió montar una operación 'Jaula' fue porque había que atrapar unos terroristas que acababan de perpetrar una masacre en la Rambla. Unos terroristas. Gente que acababa de asesinar indiscriminadamente. No un responsable político que tiene una orden de detención que toda Europa ha rechazado y que, por supuesto, no ha matado nadie", ha remachado, en un mensaje en el promete dar más explicaciones en los próximos días, cuando haya podido "descansar y tomar aire" después de unos días de "mucha tensión difícil de explicar" y de "miles de quilómetros".