Sánchez rechaza aprobar un decreto para el reparto de menores migrantes

Canarias vuelve a quedarse sola a la hora de afrontar la crisis humanitaria que supone acoger y tutelar a casi 6.000 menores inmigrantes no acompañados. No se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley urgente para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y propiciar la distribución obligatoria de los menores entre las comunidades autónomas.

Esa es la conclusión de la reunión entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, celebrada este martes en Santa Cruz de La Palma, a la que también asistió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

“El decreto ley no es la solución porque 30 días después no habría votos suficientes para convalidarlo, porque el PP ya votó en contra del texto el pasado mes de julio en el Congreso”, afirmó Torres para justificar por qué, pese a la reiterada petición del gabinete canario, no se ha optado por la via de urgencia.

Sin embargo, el propio Clavijo aseguró que el presidente Sánchez “se ha implicado y ha dado instrucciones para lograr lo antes posible captar los votos del PP” en el Congreso de los Diputados.

“No tiramos la toalla”, insistió Clavijo.