Clavijo busca que la UE replique en Canarias el plan de Lampedusa

Canarias toca a las puertas de Europa ante la inacción del Gobierno de España. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha invitado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a conocer de primera mano la situación de los más de 5.200 menores tutelados por el Gobierno canario, que viven en un sistema de acogida «al borde del colapso», que pone en peligro el cumplimiento de los derechos de la infancia. En la misiva, Clavijo solicita a la UE que active una respuesta similar a la emprendida en el Mediterráneo para contener la presión migratoria en la isla italiana de Lampedusa.

El plan europeo, presentado en septiembre por Von der Leyen y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, incluye apoyo para el traslado de los migrantes a otros Estados miembros, utilizando el mecanismo de solidaridad voluntaria y prestando especial atención a los menores no acompañados y a las mujeres. Además, garantiza el refuerzo del trabajo de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AEUE) y de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para gestionar el elevado número de migrantes y garantizar su registro. También plantea la necesidad de intensificar la vigilancia marítima y aérea de las fronteras, a través de Frontex, y estudiar las posibilidades de ampliar «las misiones navales».

«Las Islas difícilmente pueden aguantar más, en absoluta soledad», advierte Clavijo

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, afirmó que la UE «no puede estar de espalda» a Canarias donde se sitúa la ruta migratoria «más mortífera» del mundo. «En el Archipiélago se dan todas las condiciones para desplegar un plan similar al de Lampedusa», avanzó Cabello.

El presidente canario, además de pedir por segunda vez a Von der Leyen que viaje a las Islas, le recuerda en la carta que «nadie puede poder en duda la vocación europea de Canarias», pero «la única amenaza a este sentimiento de pertenencia es el abandono». «Europa debe volver a mirar hacia su frontera sur. No puede permanecer ajena. La inacción es contraria a esa identidad europea conformada como el mayor espacio de seguridad, libertad y bienestar», añade.

Para paliar esta «desafección» con la UE, Clavijo solicita a la titular de la Comisión Europea «un gesto que visibilice ante la sociedad canaria el compromiso de Europa con quienes ya son nuestros niños y niñas y con su futuro. Un gesto de extraordinaria importancia y de reafirmación de pertenencia al proyecto político europeo lo constituiría su visita a las Islas». Además, se muestra convencido de que la visita de Von der Leyen se entendería «como símbolo del compromiso de la Unión Europea con este territorio ultraperiférico». En el caso de que no pueda trasladarse a las islas, le solicita una reunión de trabajo en Bruselas para trasladarle de primer mano la situación de Canarias ante la crisis migratoria.

El presidente canario avisa del riesgo de «tensión social» ante la llegada de más pateras y el colapso

Clavijo advierte que el Archipiélago «difícilmente puede aguantar más, en absoluta soledad, el drama humanitario». El presidente canario explica a la presidenta de la Comisión Europea que el Archipiélago afronta la responsabilidad moral de atender a la infancia migrante «desde el colapso de la capacidad asistencial, garantizando protección, atención básica, sanitaria y educativa con recursos propios a un número de menores que al final de este año será equivalente al total que acogen el conjunto de comunidades del Estado». Ante esta situación, añade: «Estamos al límite. Necesitamos ayuda y la necesitamos ya».

Los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a Canarias, apunta Clavijo, son responsabilidad de todos. «No podemos dejarlos solos. No puede Canarias, no puede España y no puede ni debe la UE. Hacerlo supone soslayar el derecho internacional y condenar su futuro», recuerda en su misiva. Durante una entrevista en Antena 3, el presidente regional advirtió que en los próximos meses se prevé la llegada de un «aluvión de pateras», y que ante un sistema colapsado se podría generar una situación de «tensión social».

Frente común desde el Archipiélago

Cabello anunció que Clavijo comparecerá el próximo 6 de septiembre en el Parlamento canario, en un pleno extraordinario para exponer los últimos datos sobre la crisis migratoria y «reafirmar el frente común» de las fuerzas políticas del Archipiélago. Sobre la búsqueda de una solución para el colapso del sistema de acogida, Cabello confía en que las negociaciones avancen tras las instrucciones dadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus ministros de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo, pues «la situación es límite y no hay un plan B». A su juicio, hay que intentar que «el modo canario» impere en la política nacional, para «sacar el drama humanitario de la crispación política y que los niños no sean un arma arrojadiza».

Durante el mes de agosto, el Gobierno canario mantuvo contactos con los diferentes grupos políticos, especialmente con el PP, para «darle más solidez y participación al texto» que modificará el artículo 35 de la ley de extranjería y que haría obligatorio el reparto de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Lo importante es conseguir «una respuesta sólida y rápida, con amplio consenso».

