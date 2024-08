Montero y Espadas afrontan el rechazo al cupo catalán con los diputados andaluces

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desembarca en Sevilla este sábado en pleno debate por la "financiación singular" de Cataluña acordada con ERC para la investidura de Salvador Illa. La que fuera consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía se reencontrará con el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, en una reunión interparlamentaria, que reúne a los diputados andaluces del PSOE de Congreso, Senado y Parlamento autonómico.

En la rueda de prensa de este miércoles, la portavoz en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, adelantó que la reunión servirá para "seguir poniéndole voz a los problemas, las preocupaciones y las prioridades de los andaluces". En su intervención no informó de la participación en este órgano de la vicesecretaria general. Fuentes socialistas han confirmado la intervención de Montero además de la de Espadas. Aunque no han trascendido todavía los puntos del encuentro, el asunto clave en este inicio del curso político es la financiación autonómica y el rechazo al acuerdo fiscal con Cataluña que muestras no solo el Partido Popular, sino también dirigentes de propio PSOE.

Este viernes, ha levantado su voz con contundencia Aragón. En la Ejecutiva regional de este territorio, los dirigentes socialistas han votado de forma unánime en contra del acuerdo firmado entre Esquerra Republicana y el PSC para que estos últimos se hicieran con el Govern. Si bien los representantes oscenses, más próximos a Ferraz, se han ausentado de la votación, el resto de los representantes socialistas sí que ha votado a favor de la propuesta de su líder, el expresidente aragonés Javier Lambán, que ha asegurado que tiene "posicionamientos distintos" a la Ejecutiva federal en algunos asuntos como la financiación.

Espadas "no va contra otros"

Frente a la postura del PSOE aragonés, fuentes de la federación andaluza subrayan a El Correo de Andalucía que el objetivo de Espadas "no va contra otros, sino a favor de las necesidades e intereses de Andalucía". El líder del PSOE-A ha lanzado este viernes una carta a Moreno para proponerle un a reunión a fin de "conocer qué propuesta concreta va a defender su Gobierno en el debate sobre el modelo de financiación autonómica". Espadas, que insiste en la necesidad de "trabajar por un buen acuerdo para Andalucía" para que haya "un pacto de Estado", sostiene que "la posición del PSOE de Andalucía en este tema es la que acordamos en el Parlamento en 2018".

Aunque Espadas también es el portavoz de los socialistas andaluces, desde el PSOE-A han asegurado que, si el modelo de financiación autonómica no es justo con los intereses de Andalucía, "el Gobierno de España sabe que va a tener al PSOE-A en contra". Además, la diputada defendió que el PSOE-A hará servir su peso a nivel nacional para "defender los intereses de los andaluces"

El próximo miércoles, la vicepresidenta tendrá que comparecer en el Senado a petición de la mesa, donde el PP tiene mayoría, para explicar el acuerdo fiscal para Cataluña. Fuentes populares sostienen que han convocado un pleno extraordinario en la Cámara Alta de forma urgente por la "desinformación" que, dicen, rodea al acuerdo entre los socialistas catalanes y los independentistas. Hace 20 días que el líder del PSC, Salvador Illa tomo posesión de su cargo como president, sin embargo, todavía no se conoce el alcance que tendrá el acuerdo entre ambas formaciones.

La única vez que la vicepresidenta ha hablado sobre la "financiación singular" de Cataluña lo hizo en Rota a mediados de agosto, donde rechazó de forma rotunda que, el pacto que encumbró a Illa como president catalán, suponga "un concierto económico". Dentro del propio PSOE, varias voces salieron a desmentir a la exconsejera andaluza, entre ellos estuvo alto representante de Exteriores de la Comisión Europea, Josep Borrell. El exministro rechazó que se hablara de "singularidad" y elevó el tono para decir que sí que es "un concierto".