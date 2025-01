Ábalos ante el Supremo sobre su cese: "El presidente no me comunicó ninguna razón, puedo especular como hizo todo el mundo"

El exministro José Luis Ábalos compareció de forma voluntaria en el Tribunal Supremo el pasado 12 de diciembre como investigado en el caso Koldo, y la segunda pregunta que le realizó el magistrado Leopoldo Puente estuvo relacionada con las razones de su cese en la cartera de Transportes en julio 2021. Al ser preguntado si conocía el porqué de la decisión de Pedro Sánchez, el actual diputado del grupo mixto respondió: "No, de verdad de verdad no, puedo especular obviamente, especuló todo el mundo".

Así se refleja al inicio del vídeo de su declaración ante el alto tribunal, al que ha tenido acceso este periódico, en el que se puede escuchar a Ábalos explicar que el presidente Pedro Sánchez no le comunicó "ninguna razón" y solo conoce las que expuso públicamente, relacionadas con su interés en que se produjera un profundo cambio en la composición del Gobierno para "impulsar una nueva etapa" tras superar la crisis por la pandemia de covid, debido al desgaste que la gestión de esta situación había supuesto. "A nivel privado ninguna -añadió- . El día que me citó en Moncloa me dijo que tras un claro viaje juntos este viaje había concluido".

"A Koldo me lo propuso Santos Cerdán"

Sobre su asesor ministerial y también imputado Koldo García, que da nombre a la trama presuntamente corrupta investigada, Ábalos señaló que conoció al que luego fue su "asistente personal" a principios de 2017 en Navarra, con ocasión de la campaña interna que concluyó con la elección de Sánchez como secretario general del PSOE. Al principio fue su "conductor 24 horas". "Me llevaba y me traía y, de alguna forma, me cuidaba", señaló Ábalos sobre el papel de Koldo antes de ser nombrado asesor en Transportes tras la llegada al Gobierno del PSOE. De los cinco asesores que nombró Ábalos al acceder a dicha cartera, era con el que tenía el contacto más estrecho: "Era la persona que iba a la farmacia, que me suministraba hasta tabaco", explicó ante la Sala.

Tras explicar el papel que Koldo desarrollaba como consejero de Renfe y vocal de Consejo rector de Puertos del Estado, para "escuchar" y tener al corriente al Gabinete del ministro de lo que ocurría en dichas reuniones, Ábalos reconoció a preguntas del instructor que él "en ningún caso y en ninguna fase" supo de la adjudicación a Soluciones de Gestión --la empresa para la que actuó como comisionista Víctor de Aldama-- de los contratos por valor de 13 millones de euros para la compra de mascarillas con destino a Puertos de Estado y Adif. "Me limité a firmar una Orden Ministerial, a partir de ahí no participo en nada, "ni siquiera en el contacto", señaló el ministro de forma rotunda.

Según explicó el exministro al magistrado que le investiga, al Ministerio llegaban "ofertas a veces muy éxoticas, de mucho voluntarismo", del tipo "yo conozco a alguien que podría facilitar...etc", y aunque él reconoció que en su departamento tenían "ansiedad de conseguir el material", él actuó con prevención porque "en ese marco tan relajado de contratación podrían producirse irregularidades", y le encargó toda la gestión al exsubsecretario Jesús Gómez, quien está imputado en la parte de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional. Según Ábalos, le eligió sin conocerle por su condición de interventor de Hacienda, y le planteó un mecanismo para "no pagar por adelantado". "No conozco a ninguna otra Administración que introdujera esa pauta", afirmó Ábalos en este punto.

En otro momento de su declaración, el exministro negó que Koldo le utilizara, una vez dejó la cartera, para interceder por Soluciones de Gestión ante la deuda que la administración Balear reclamaba a esta empresa por una partida de mascarillas que resultaron defectuosas. Lo que sí reconoció fue el hecho de que el subsecretario le hiciera llegar, por medio del hermano de Koldo, Joseba García, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que rechazaba cualquier irregularidad en estas adjudicaciones, algo que le preocupaba tras la denuncia del PP ante Anticorrupción.