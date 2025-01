Gobierno y PP agravan su choque por el reparto de menores migrantes llegados a Canarias

El acuerdo entre el Gobierno y el PP que permita aliviar la situación de Canarias, que ha rebasado el límite de su capacidad para acoger a menores migrantes no acompañados, se encuentra cada día más lejos. El Ejecutivo y los populares agravaron este jueves su choque por este complejo asunto. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusó a la formación de Alberto Núñez Feijóo de ser incapaz de dar una “respuesta humanitaria” al negarse al reparto entre comunidades autónomas de este vulnerable colectivo. El portavoz de los conservadores, Borja Sémper, tardó poco en contestarle, desplazando toda la responsabilidad en el Gobierno y su presunta incapacidad para diseñar una política migratoria “rigurosa”. Y en medio se situó el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, quien gobierna en coalición con el PP.

El conflicto, avivado en las últimas semanas por la llegada de cayucos, se remonta al pasado verano. Los populares, junto a Vox y Junts per Catalunya, vetaron el 23 de julio una reforma de la ley de extranjería que permitía distribuir a los menores migrantes entre las distintas comunidades. Sin ese cambio normativo la medida resulta imposible, ya que la tutela sobre los niños no acompañados recae sobre las autonomías. Desde entonces, la situación en Canarias, y también en Ceuta, no ha dejado de agravarse. El archipiélago, según los datos de Clavijo, tiene a su cargo a 5.800 menores extranjeros, con centros donde se agolpan más de 300 “cuando los estudios hablan de tener como máximo a 20”.

“Los menores son responsabilidad de las comunidades. Están hacinados en Canarias y Ceuta porque el PP no ha querido apoyar su reparto por el resto de autonomías. Urge dar una respuesta humanitaria”, señaló Torres este jueves en la Cadena Ser. Pero el ministro, que presidió el archipiélago hasta las elecciones autonómicas celebradas en 2023, también se dirigió a Clavijo, que apoya el cambio en la ley de extranjería pero evita cargar las tintas en exceso sobre los conservadores.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. / Javier Barbancho

La propuesta de Clavijo

Forzado a hacer equilibrios, el presidente canario repartió el pasado lunes culpas entre el Ejecutivo y los populares. “El Gobierno, porque no interviene teniendo las competencias. Y el PP, porque bloquea”, dijo entonces, antes de recordar que hace 15 días remitió a la Moncloa una nueva propuesta de reforma migratoria (negociada según su versión con Junts, algo que Torres niega) que por el momento no ha recibido contestación.

Para Torres, la propuesta de Clavijo va mucho más allá del reparto de menores migrantes no acompañados y “cambia absolutamente todo” lo que se ha venido “trabajando durante un año”. El presidente de Canarias, según el ministro, “ataca a quien le está apoyando, que es el Gobierno” con el objetivo de “cuidar, no enfadar o proteger” al PP. "Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos, pero siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad", reaccionó Clavijo ante la acusación de Torres.

Pero Sémper pasó por alto este ejercicio de equidistancia y se centró exclusivamente en el reproche del mandatario autonómico al Ejecutivo, mostrando una vez que el PP, en parte debido a la presión de Vox, no está dispuesto a aceptar el reparto de menores migrantes entre las autonomías donde gobierna: 11 del total de 17. “Nosotros seguimos dispuestos, como siempre, a sentarnos, a dialogar, a llegar a acuerdos -aseguró el portavoz de los populares-. Lo que el Gobierno no puede pretender es que el acuerdo pase por decirle a todo que sí y por aceptar que no hay una política migratoria solvente, seria, rigurosa y con proyección de futuro en España”.

Mientras tanto, la negociación entre los dos principales partidos continúa estancada y la situación de los menores extranjeros no acompañados sigue agravándose en Canarias, hasta el punto de que el Ejecutivo intenta ahora forzar el reparto de este vulnerable colectivo sin el concurso del PP, buscando el apoyo de Junts, algo que parece muy complicado.