Ábalos, sobre el chalet que le buscó Koldo y pagó Aldama: “No tenía ni idea, no me informó cómo hizo o dejó de hacer"

Uno de los aspectos más controvertidos de la declaración el pasado 12 de diciembre del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo como imputado en el caso Koldo tuvo que ver con el alquiler con opción a compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que el hoy diputado disfrutó en el verano de 2021. El inmueble le fue ofrecido por una empresa --Have Got Time S.L- dedicada a los hidrocarburos a través de las gestiones realizadas por el comisionista Víctor de Aldama con su exnovia, que era la propietaria.

Durante su declaración sobre este asunto, Ábalos descargó en su asesor ministerio Koldo García la responsabilidad de la gestión de todo este asunto, y dijo desconocer la implicación del comisionista, según el vídeo de la declaración al que ha tenido acceso este periódico. El origen del encargo se encontró en la necesidad de Ábalos a disponer de un lugar donde su familia pasara las vacaciones fuera de Madrid, dado que él iba a tener "una semana como mucho" por su responsabilidad en el Gobierno.

"Yo se lo encargué absolutamente a Koldo", manifiesta Ábalos al responder sobre este asunto. El magistrado se interesa por los mensajes intercambiados con Koldo y que culminaron con la ocupación del inmueble y de otros referidos al mobiliario de la vivienda, ante lo que el exministro señaló que no tenía "ni idea de todo eso" porque su asesor no le informó "de nada de cómo hizo o dejó de hacerlo". "Solo me dijo que estaba en contacto con la propiedad, de hecho cuando yo recibo el contrato la empresa esta no me sonaba nada de nada y le pregunté si tenía algo que ver con el Ministerio", agrega durante su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente.

Recelos del juez

En este punto, el instructor de la causa recela del hecho de que, pese a señalar que su intención era encontrar un alquiler vacacional, el exministro se intercambiara con Koldo, y éste a su vez con Aldama, mensajes de chalets en venta. "Todos hemos tenido ocasión de buscar alquiler, y si uno quiere alquilar busca casas en alquiler, no en venta", llega a decir el magistrado, tras las explicaciones de Ábalos sobre el hecho de que le mandara varias opciones "a modo de ejemplo", incluso de viviendas de interior, no sólo en la costa.

Ante ello, el exministro incidió durante su declaración en que él lo que quería era alquilar y Koldo le ofreció un alquiler con opción de venta. Después sólo pudo acudir al lugar tres o cuatro veces porque sus circunstancias familiares variaron y de hecho se separó de su mujer, cesó como ministro y su prioridad pasó a ser otra bien distinta. Perdió su vivienda en el Ministerio y tuvo que buscar alquiler en Madrid.

A continuación, Ábalos explica cómo pagó en total 7.500 euros por el alquiler dicha vivienda --un mes de alquiler y lo correspondiente a la fianza-- y anunció al juez la aportación de la documentación al respecto. Tal y como informó este diario, la Agencia Tributaria investigó en 2022 los pagos que el exministro de Transportes tenía pendiente abonar a Have Got Time, propiedad de Leonor González Pano por el alquiler del chalet que la trama le facilitó La razón era la deuda de más de 65,5 millones de euros que la empresa mantenía con el fisco, por lo que las cantidades que tuviera pendientes abonar entonces el hoy diputado debían ser embargadas para cubrir parte de dicho impago.

Ábalos terminó siendo deudor de Have Got Time, según explicó él mismo en el Tribunal Supremo y en febrero de 2022 alegó "circunstancias sobrevenidas" que le habían impedido cumplir con las rentas de alquiler pendientes para acogerse a una cláusula del contrato que había firmado, que también ha aportado al tribunal, que le permitió resolver el mismo y acogerse a la condonación de la deuda pendiente que se le ofrecía si devolvía la posesión del inmueble en un plazo de veinte días, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.