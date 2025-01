La presidenta de Foro Asturias, en el juicio a Cascos: "En todos los órdenes del partido mandaba él; era un sistema totalmente presidencialista"

"En todos los órdenes de Foro mandaba Cascos. Todo pasaba por él. Era un sistema totalmente presidencialista. Era el único que conocía absolutamente todo". Son palabras de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón y presidenta de Foro Asturias, en el juicio contra Francisco Álvarez-Cascos por apropiación indebida que celebra la Audiencia Provincial. Tanto la formación política como la Fiscalía le acusan de haber cargado gastos personales que ascienden a 181.648 euros. Hoy, en la segunda sesión, declaró Moriyón en calidad de testigo y aseguró que hasta 2019, año en el que tuvo acceso a las cuentas del partido, confío "en la honorabilidad del líder".

"Yo no paso gastos de peluquería ni trajes ni vestidos ni zapatos", señaló en contraposición al expresidente de Foro, que pasó al partido (y así reconoció en este juicio y consideró "normales" por su "compromiso político") comidas con sus hijos, entradas para la Copa Davis para familiares o unos zapatos Callaghan. Moriyón repitió por activa y por pasiva que la sede de Foro en la Castellana de Madrid "nunca existió". Respecto a los continuos viajes de ida y vuelta de Cascos a Madrid, la alcaldesa de Gijón reconoció que en su momento le parecieron "extraños", pero que "como 180.000 asturianos confié en su honorabilidad". "No concibo que un presidente del Principado se ausente dos veces a la semana para ir a Madrid. Si yo no me puedo mover de Gijón. Para moverme hay que montar un número", indicó.

En la misma línea que Moriyón se pronunció Enrique Lanza, uno de los fundadores de Foro. Dijo que "todo en Foro lo decidía Cascos, en lo político y en lo económico. Rosario Cabal era la que pagaba pero la autorización siempre venía de arriba. Ella solo era una contable y la tramitadora. Nunca nadie tomaba ninguna decisión económica más que Cascos y Pelayo Roces". Como Moriyón, Lanza defendió que en Madrid "nunca" hubo una sede del partido. "Nunca tuvo un correo ni un teléfono. Es más, en un informe propio (de Cascos) figuran las 21 sedes y no nombra la de Madrid", manifestó.

Por su parte, Álvarez-Cascos volvió a insistir en que "jamás" desarrolló actividad económica en Foro. "Yo no vine aquí a forrarme ni a lucrarme, solo vine a servir. No tenía descansos ni vacaciones ni horas en blanco. Cuando viajaba en coche, no dejaba de trabajar. Trabajaba 24 horas al día. Las vacaciones nunca me las pagaron ni yo las reclamé", aseguró. Su dedicación a Foro, lo dijo varias veces, era "full time" y cuando se convirtió en presidente del Principado dejó las retribuciones del partido.

"Jamás desarrollé actividad económica en Foro. Jamás tuve una tarjeta Black. Yo recogía los tiques, los reunía y se los pasaba a Rosario Cabal. No sumaba ni lo que entregaba ni lo que recibía. Había una relación de confianza y ya reconocí algunos errores como un juego de El Corte Inglés de la Play. Ella (Cabal) hacía su análisis y me los retribuía. Nunca urgí la fecha de retorno del dinero", manifestó el ex vicepresidente del Gobierno de España.