Nueva tragedia en la ruta canaria: mueren 50 personas tras 13 días de travesía sin ayuda

Cincuenta personas han muerto a bordo del cayuco con el que intentaban llegar a Canarias, según denuncia Caminando Fronteras. La fundadora de la oenegé, Helena Maleno, detalla en sus redes sociales que los ocupantes de la barquilla precaria, cuarenta y cuatro de ellos de origen paquistaní, pasaron "trece días de angustiosa travesía sin que llegara el rescate".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a través de tu cuenta en X, reaccionó ante esta nueva tragedia subrayando que "no se puede ser solo testigos" de lo que está ocurriendo en la ruta canaria. Además, reivindicó que "el Estado y Europa tienen que actuar". Clavijo señaló que "el Atlántico no puede seguir siendo el cementerio de África. No pueden seguir de espaldas a este drama humanitario. Mi pesar por el fallecimiento de las cincuenta últimas víctimas".

En 2024, al menos 9.757 personas perdieron la vida en su intento de llegar a Europa a través de la ruta canaria, según detalla el último informe Derecho a la vida de Caminando Fronteras. En este último año, esta travesía fue un 63% más letal, concentrando el 90% de las 10.457 víctimas de las rutas en migratorias marítimas en España, con una media de 28 fallecidos al día.