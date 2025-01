Rollán (PP) cree que Mazón no tendrá "ningún inconveniente" en ir a la comisión de investigación de la DANA

El PP abrirá en las próximas semanas una comisión de investigación sobre la DANA en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para analizar, según dicen los populares, qué se hizo bien y qué no antes de la catástrofe natural que asoló decenas de municipios valencianos. Alicia García, portavoz en la Cámara alta, dio por hecho el miércoles que convocarán a la exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera (PSOE), pero no hizo lo mismo con Carlos Mazón (PP), presidente de la Comunidad Valenciana. Pedro Rollán (PP), presidente de la Mesa del Senado, ha dicho este jueves en RNE, en todo caso, que cree que Mazón no tendrá "ningún inconveniente" en comparecer en la comisión.

Rollán ha intentado desviar la pregunta de si ve necesario que el presidente valenciano vaya a la comisión con el argumento de que él es el "árbitro" del Senado y y no ha querido opinar, algo que sí había hecho minutos antes sobre la convocatoria de Jéssica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, en la 'comisión Koldo'. Había comentado que veía necesaria esa declaración porque la mujer supuestamente se ha aprovechado de la red corrupta. Superada esa incoherencia, Rollán ha dicho que ha "escuchado" a Mazón decir que su "no presencia física" en el comité de crisis el día de la DANA (29 de octubre), no tuvo consecuencias porque "ninguna decisión se pospuso por su no presencia física". El político alicantino estuvo desaparecido tres horas aquella jornada, comiendo, según su última versión, con una periodista en el restaurante El Ventorro.

Rollán ha subrayado que serán "los grupos parlamentarios" los que consideren qué comparecientes son "relevantes" para dar explicaciones en la comisión y que esa tragedia no se pueda volver a repetir. El PPP tiene mayoría absoluta y es el que de facto decidirá si va o no Mazón. La relación entre él y Alberto Núñez Feijóo no es buena desde que el barón fuese el más rápido en pactar con Vox en 2023, tras las elecciones autonómicas. "En cualquier caso --ha continuado Rollán--, yo no creo que tuviera ningún inconveniente el presidente Mazón a la hora de poder comparecer, pero reitero que [esa convocatoria] corresponde a los grupos parlamentarios".