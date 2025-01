IU contempla un adelanto de las generales y teme que Sánchez se apropie de sus medidas como "promesa electoral"

Izquierda Unida advierte de la posibilidad de un adelanto electoral en caso de que no haya Presupuestos en 2025, un escenario cada vez más plausible tras la ruptura de Junts y PSOE anunciada por Carles Puigdemont, y tras la fractura del bloque que sostiene al Gobierno de coalición. El partido de Antonio Maíllo, la principal fuerza estatal dentro de la coalición que lidera Yolanda Díaz, también avisa del alto riesgo de que los socialistas se apropien de las principales banderas de Sumar si no logran materializarlas a lo largo de esta legislatura.

En la dirección de IU aumentan los recelos hacia los planes de Sánchez, a quien observan como una figura altamente imprevisible. A esto se une el bloqueo de algunas de las medidas que Sumar llevaba en su programa electoral y que logró arrancar al PSOE en el acuerdo de Gobierno de coalición. Entre ellas está la reducción de jornada, pero también la prestación universal por crianza o el aumento a 20 semanas de los permisos por nacimiento. Unas medidas que sin embargo no se han puesto en marcha, algo que el socio minoritario del Gobierno atribuye directamente a los socialistas.

En las filas de Maíllo creen que el retraso en aplicar las medidas pactadas podría tener un interés espurio, el de apropiarse de estas banderas de cara a una eventual convocatoria de elecciones generales. Aprobarlas ahora supondría tener que ceder a Sumar la autoría y el impulso de las propuestas, mientras que retrasar su aprobación, con el pretexto de la difícil aritmética parlamentaria, permitiría a los socialistas arrogarse estas medidas y convertir su implementación en una "promesa electoral", señalan fuentes bien situadas de la organización.

Este mismo viernes, en el acto de Yolanda Díaz con los partidos de la coalición, el coordinador federal de IU reclamó poner en marcha la reducción de jornada de manera urgente, "para que antes de la finalización de la legislatura se aborde se concrete, y repercuta en los trabajadores de nuestro país". Destacaba así la importancia de que los efectos de su aplicación pudieran llegar antes de unas eventuales elecciones, y en ningún caso después.

Presupuestos, "condición 'sine qua non'"

IU apunta desde hace meses a la posibilidad un adelanto electoral en el medio plazo en caso de que los partidos independentistas bloquearan la legislatura. Estas sospechas se han agravado en los últimos meses, ante las crecientes dificultades para armar mayorías en el Congreso de los Diputados.

En el borrador del informe político que IU prevé ratificar este sábado, ya se contempla la aprobación de Presupuestos como "condición sine qua non" para que el Gobierno pueda agotar la legislatura. En caso de no haberlo, según la tesis de IU, Sánchez no podrá llegar a 2027, sino que tendrá que pulsar el botón del adelanto electoral, y creen que será como tarde el año que viene.

El informe presenta la negociación de los presupuestos como "un tema crucial para la viabilidad de muchas de las políticas que defendemos y promovemos". La formación apunta a las complejidades de lograr los apoyos para las cuentas, señalando que la negociación presupuestaria "siempre implica tensiones", y admite que "las prioridades de Izquierda Unida chocan con las de otras fuerzas necesarias" para la mayoría que sostiene al Gobierno.

Y pese a las dificultades que puede suponer la diferencia de planteamientos con partidos como PNV y Junts, los más conservadores del bloque de investidura, el coordinador federal de IU considera que aprobar los presupuestos "condiciona la pervivencia del Gobierno" y es una "condición sine qua non para afrontar con mayor o menor debilidad un complejo fin de legislatura". La formación vincula así de manera directa la supervivencia del Gobierno con la aprobación de unos Presupuestos, algo de lo que a día de hoy no hay certeza alguna.

El año pasado Pedro Sánchez renunció unilateralmente a llevar las cuentas en el Congreso debido al adelanto electoral en Cataluña. En las cuentas de este año, el ala socialista se comprometió a mediados de año con Sumar a presentar al menos el proyecto presupuestario, aunque no tuviera los números. Y sin embargo, ahora no hay visos de que finalmente vaya a producirse.

En julio, Junts tumbó por sorpresa la senda de estabilidad del Gobierno, que avanzó que presentaría un nuevo techo de gasto. A día de hoy eso no ha sucedido y en Moncloa no contemplan presentarlo hasta no tener asegurados los votos finales a las cuentas. La ruptura anunciada el viernes por Carles Puigdemont, suspendiendo toda negociación con el Gobierno, reduce aún más los márgenes para cumplir el objetivo.