El PP europeo muestra su "profunda preocupación" por el estado de derecho en España a petición de Feijóo

El Partido Popular Europeo ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación del estado de derecho en España. En el documento de prioridades aprobado este sábado tras un 'retiro' de todos los líderes nacionales en Berlín, el PPE ha situado a España junto a Hungría, Eslovenia y Eslovaquia, a los que exige "el respeto al estado de derecho y la separación de poderes". El líder de los populares españoles, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que todos sus socios europeos "se han mostrado preocupados por la deriva antidemocrática que está mostrando el Gobierno de Pedro Sánchez".

Y no solo eso. Feijóo ha asegurado que existe el compromiso de "tomar las medidas necesarias si no cesa la erosión a la calidad de la democracia española" por parte del Ejecutivo de PSOE y Sumar. No obstante, esto último no consta en el documento aprobado por el PPE, aunque sí se menciona que son las instituciones europeas las que deben "reaccionar" cuando el estado de derecho o la separación de poderes "estás bajo ataque". A este respecto, Feijóo ha afirmado que ha recibido muchas preguntas sobre la "corrupción que rodea al Gobierno, al partido e, incluso, a la familia" de Sánchez.

"Sánchez ya no gobierna, pero se mantiene en el poder solo para defenderse de los escándalos que le rodean. Ya no tiene el respeto de la mayoría de la Cámara y está llevando al país a una fase agónica. [...] Que Sánchez se humille es su problema, pero estamos hartos de que humille a nuestro país", ha sentenciado Feijóo tras aplaudir que el PP haya "entendido" su mensaje y "asumido" sus "reivindicaciones".